Trieszt után a Tüskeuszodában is legyőzték a női pólósok Hollandiát

A magyar női vízilabda-válogatott felkészülési mérkőzésen 17-14-re legyőzte Hollandiát szerdán, a Tüskeuszodában.

Az első negyedben az Európa-bajnoki bronzérmes magyaroknak minden összejött a kissé álmos hollandokkal szemben, akik a második felvonásra kapuscserével éledtek fel. Az addig egyemberes ellenfél - az első öt holland gólból négyet Maartje Keuning szerzett - védőjátéka nagyságrendet javult, és a vendégcsapat a döntetlenre hozott második felvonást követően a harmadik végére már a mérkőzés állását is kiegyenlítette (13-13). A záró negyedre a magyarok is kapust váltottak, a kezdő Kasó Orsolya helyét Gangl Edina foglalta el, de a lendületbe jött hollandok a mérkőzésen először így is megszerezték a vezetést. Ezzel azonban el is lőtték az összes puskaporukat, míg a magyarok válasz nélkül maradt négy góllal a maguk javára döntötték el az összecsapást.

Bíró Attila szövetségi kapitány biztos ötkarikás résztvevő együttese kedden már a spanyolokkal vívott edzőmeccset, a folytatásban csütörtökön az Universiade-válogatottal, pénteken a görögökkel, szombaton ismét a spanyolokkal találkozik a Tüskeuszodában, ahol a nemzetközi mezőny a világliga budapesti helyszínén zajló európai selejtező-mérkőzéseit játssza. A magyarok ott a már korábban lejátszott hat mérkőzésükön 16 pontot szereztek, amellyel az élen állnak.

Magyarország-Hollandia 17-14 (7-3, 4-4, 2-6, 4-1)

a magyar gólszerzők: Keszthelyi 4, Antal, Parkes 3-3, Szilágyi, Vályi 2-2, Garda, Illés, Leimeter

Nyitókép: Kovács Anikó/MVLSZ