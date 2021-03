A lengyel feleség is a magyaroknak szurkol

Lovrencsics Gergő a lengyel csapatot, a magyar labdarúgó-válogatott első világbajnoki selejtezős ellenfelét kicsit erősebbnek tartja, mint azokat az együtteseket, amelyekkel a Nemzetek Ligájában játszottak.

"Főleg, mert van náluk egy Lewandowski" - utalt a Ferencváros védője a nemzetközi szövetségnél az elmúlt év legjobbjának választott támadóra a telki edzőközpontban tartott hétfői sajtótájékoztatón.

A csütörtöki, hazai mérkőzés előtt Lang Ádám is kitért a Bayern München csatárára, kérdésre válaszolva kiemelte annak a fontosságát, hogy a különböző meccsszituációkban képesek legyenek Lewandowski lépéseire reagálni.

"Vakinek mindig nyomás alatt kell őt tartani, ott kell mellette lenni"

- hangsúlyozta.

A ciprusi Omonia védője úgy vélekedett, hogy a magyar csapat építhet arra, ami a Nemzetek Ligájában összeállt, mint mondta, a lengyelek ellen fejben kell rendben lenniük a játékosoknak.

"Egy nagy csapat lesz az ellenfelünk, de megmutattuk már, hogy ilyenek ellen is tudunk játszani. Mindenki nagyon várja a meccset, szeretnénk jó eredményt elérni" - tette hozzá.

Lovrencsics beszélt arról is, hogy szép négy évet töltött Lengyelországban, illetve, hogy lengyel felesége neki szurkol, de más sportág esetében más lenne a helyzet.