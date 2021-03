Haraszti duplájával pontot rabolt a Paks - eredmények, tabella

A Paksi FC kétgólos hátrányból egyenlített Haraszti Zsolt duplájával a MOL Fehérvár FC otthonában szerdán, a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójának zárómérkőzésén.

A fehérvári gárda a 2021-es naptári évben öt meccsből egyet sem nyert meg hazai pályán.

A vendégcsapat volt aktívabb a mérkőzés elején, de a vezetést a hazaiak szerezték meg: egy gyors ellentámadás végén Ivan Petrjak volt eredményes. A forgatókönyv hasonló volt a folytatásban is, a Paks próbálkozott többet, a Fehérvár pedig próbált a megszerzett labdákkal gyorsan az ellenfél kapujáig jutni. Újabb találat a szünetig nem esett, köszönhetően főként a feladatukat magabiztosan ellátó kapusoknak.

A második félidő elején is a Tolna megyei alakulat birtokolta többet a labdát, miközben a Fehérvár a kontralehetőségekre várt, és ezek egyikét Budu Zivzivadze révén kihasználta. A Paks nem adta fel, tovább rohamozott, ennek eredményeként Haraszti Zsolt előbb szépíteni tudott, majd a hajrában kiegyenlített, s egyszersmind beállította a végeredményt.

Last minute

Az Újpest a 90. és 91. percben lőtt góllal nyert 2-0-ra a vendég Budafok ellen.

A gyenge iramú első félidőben az Újpest irányított ugyan, de a kapura nem jelentett veszélyt. A vezetést azonban még így is könnyen megszerezhette volna, de a 16. percben Mitrovic büntetőjét Bese kivédte, míg Croizet a 34. percben az egyetlen formás hazai akció végén lőtt kapu mellé ígéretes helyzetből. A Budafok fiatal támadói lendületükkel nem tudtak érvényesülni, a vendégek támadásait hamar megszűrték a rutinos házigazdák.

A második játékrész Zsóri két lövésével kezdődött, majd ismét az Újpest kezdeményezett, de sok technikai hiba miatt nem tudott veszélyeztetni. A védekezésre kényszerített vendégek sokszor csak taktikai szabálytalanság árán tudták megállítani a hazaiakat. A fordulatot Kulcsár kiállítása hozta meg, onnantól kezdve kizárólag Bese bravúrjaival tartotta a döntetlent a Budafok. A 90. percben Mitrovic távoli lövése megpattant Csongvain, amellyel megszerezte a vezetést az Újpest, majd egy perccel később Perosevic biztosította be a hazai győzelmet.

Az Újpest a legutóbbi hét tétmérkőzéséből a hatodikat tudta megnyerni.

Megmaradt a veretlenségi rekord

A Mezőkövesd kétgólos győzelmet aratott a vendég Zalaegerszeg felett a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójának szerdai játéknapján. A hazaiak a sikerükkel tovább javították klubrekordjukat, ugyanis immár 11 kör óta veretlenek az élvonalban, a zalaiak viszont a kudarcukkal a kiesést jelentő 11. helyen maradtak.

A Mezőkövesd kezdte jobban a találkozót, míg a Zalaegerszeg semmiféle veszélyt nem jelentett a hazaiak kapujára. A tizedik percben ugyan a kapufa megmentette a vendégeket a góltól, de a végig lendületesebben és céltudatosabban futballozó Mezőkövesd később mégis előnybe került egy potyagólnak köszönhetően. A szünet előtt ráadásul egy pontos lövéssel megduplázta az előnyét.

A kék-fehéreken a szünetben végrehajtott kettős csere sem segített, kifejezetten lassan és körülményesen játszottak, így a második játékrészben is a hazaiak voltak veszélyesebbek annak ellenére, hogy elsősorban a biztos vezetésük őrzésére törekedtek. A mérkőzés az utolsó negyedórára végérvényesen eldőlt, mivel az enervált ZTE emberhátrányba is került, ugyanis a szünetben csereként beállt Semedo három perc alatt kapott két sárga lapot. A hajrában is a Mezőkövesd szerezhetett volna gólt, de Martic lövése a keresztlécet találta el.

Eredmények

Mezőkövesd Zsóry FC-ZTE FC 2-0

Újpest FC-Budafoki MTE 2-0

MOL Fehérvár FC-Paksi FC 2-2

kedden játszották:

Kisvárda Master Good-Puskás Akadémia FC 0-1

Budapest Honvéd-MTK Budapest 3-2

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 1-0

A tabella

1. Ferencvárosi TC 24 17 6 1 48-14 57 pont

2. Puskás Akadémia FC 24 13 3 8 34-30 42

3. MOL Fehérvár FC 24 10 7 7 48-30 37

4. MTK Budapest 24 9 7 8 35-33 34

5. Mezőkövesd Zsóry FC 24 9 7 8 27-29 34

6. Paksi FC 24 9 6 9 48-45 33

7. Újpest FC 24 9 4 11 31-49 31

8. Kisvárda Master Good 24 8 7 9 22-31 31

9. Budapest Honvéd 24 7 7 10 37-36 28

10. Budafoki MTE 24 7 5 12 29-44 26

11. ZTE FC 24 7 4 13 40-45 25

12. Diósgyőri VTK 24 6 3 15 28-41 21

A 25. forduló programja

március 5., péntek:

Diósgyőri VTK-MTK Budapest 20.00

március 6., szombat:

Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00

Puskás Akadémia FC-Újpest FC 19.30

március 7., vasárnap:

Budapest Honvéd-Kisvárda Master Good, Új Hidegkuti Nándor Stadion 16.00

ZTE FC-Ferencvárosi TC 18.00

Budafoki MTE-MOL Fehérvár FC 20.00