Aus Open: a győztesek személye nem, a szurkolók vakcinaellenes tiltakozása viszont megütközést keltett – videók

A női egyest a japán Oszaka Naomi, a férfit a világelső szerb Novák Djokovics nyerte az esztendő első Grand Slam-tornáján, az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A női egyesben a japán Oszaka Naomi két sima játszmában győzte le a döntőben az amerikai Jennifer Bradyt. Temesvári Andrea korábbi Roland Garros-győztes magyar teniszező is a japán versenyzőre fogadott volna a torna előtt.

„Oszakára abszolút rátettem volna mindent, nagyon jó formában volt végig, Serena Williams is hihetetlenül jól játszott, sajnálhatjuk, hogy ők ketten egy ágra kerültek, így már az elődöntőben összetalálkoztak és nem csak a döntőben” – értékelt Temesvári Andrea. Hozzátette, hogy Brady nagyot ment, és örül annak, hogy személyében a megszokottól eltérő karrierívet bejáró teniszező is ott tud lenni a legjobbak között, hiszen ő nem állt profinak 18-19 évesen, hanem egyetemre ment, azalatt nem vette fel a pénzdíjakat, és csak azután lett főállású. Oszaka és Serena is előrébb jött, Babos közel a top 100-hoz Oszaka Naomi a harmadikról feljött a második helyre a női teniszezők világranglistáján. Az elődöntőben a végső győztestől vereséget szenvedő, így továbbra is 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williams négy helyet ugrott előre, és jelenleg a hetedik. A legjobb magyar, Babos Tímea a 105. (MTI)

Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés)

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 9186 pont

2. ( 3.) Oszaka Naomi (japán) 7835

3. ( 2.) Simona Halep (román) 7255

4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 5760

5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5370

6. ( 6.) Karolina Pliskova (cseh) 5205

7. (11.) Serena Williams (amerikai) 4915

8. ( 7.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 4810

9. ( 9.) Bianca Andreescu (kanadai) 4735

10. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 4571

...105. (114.) Babos Tímea 760

...215. (208.) Jani Réka 322

...234. (225.) Gálfi Dalma 297

...244. (253.) Bondár Anna 278

A világelső szerb Novak Djokovics saját rekordját tovább javítva kilencedszer nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, miután három szettben legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet. Taróczy Balázs korábbi wimbledoni bajnok magyar teniszező arról beszélt, hogy a mentálisan a legerősebbek nyertek Melbourne-ben.

„Azt gondoltam a verseny előtt, hogy olyan játékos fogja nyerni az Australian Opent, akinek már van Grand Slam-győzelme – mondta Taróczy Balázs. Különösen jó esélyekkel indult Djokovics, aki mindig nagyon jól játszik itt, sosem veszített Melbourne-ben döntőt, ő volt a legnagyobb esélyes.” A szokatlan és megterhelő körülmények, vagyis a karantén miatt azoktól a játékosoktól várt jó eredményt, akik fejben kemények. „Oszaka és Djokovics fejben a legerősebbek” – szögezte le a korábbi éljátékos.

Aszlan Karacev: a 114.-ről a 42. helyre Az Australian Openen kilencedszer nyerő Novak Djokovics őrzi előnyét a férfi világranglista élén, a harmadik és negyedik helyen azonban csere történt. A második hely továbbra is a 20-szoros Grand Slam-győztes Rafael Nadalé. A legjobb magyar, a Melbourne-ben harmadik körig jutott Fucsovics Márton az 58., míg az Australian Openen már a főtábla első fordulójában búcsúzó Balázs Attila a 97. a legfrissebb, hétfői rangsorban. Mindketten három helyet rontottak. A top 100-ban Aszlan Karacev produkálta a legnagyobb ugrást, miután a selejtezőből indulva az elődöntőig jutott Ausztráliában, és csak a végső győztes Djokovics állította meg. A 27 éves orosz a 114.-ről a 42. helyre jött fel. (MTI) Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés)

1. ( 1.) Novak Djokovics (szerb) 12 030 pont

2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850

3. ( 4.) Danyiil Medvegyev (orosz) 9735

4. ( 3.) Dominic Thiem (osztrák) 9125

5. ( 5.) Roger Federer (svájci) 6630

6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 6595

7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 5615

8. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 4609

9. ( 9.) Diego Schwartzman (argentin) 3480

10. (10.) Matteo Berrettini (olasz) 3480

...58. (55.) Fucsovics Márton 1072

...97. (94.) Balázs Attila 784

Már a játékosok is értékelik, hogy a koronavírus-járvány alatt is versenyezhetnek – tette hozzá Temesvári Andrea. Taróczy Balázs pedig azt mondta, hogy inkább a vesztesek szoktak panaszkodni a körülményekre. Vakcinaellenes tiltakozások Melbourne-ben – a lelátón is „Gusztustalanul” viselkedtek Michael McCormack ausztrál miniszterelnök-helyettes szerint azok a szurkolók, akik az Australian Open férfi egyes döntője után, a díjátadó alatt hangos búzással fejezték ki nemtetszésüket a Covid elleni védőoltásporgram említésekor. A globális oltási programot az ausztrál teniszszövetség vezetői emlegették fel a díjátadón – írja a bbc.com alapján a 444.hu Melbourne-ben vakcinaellenes tüntetés is volt, a rendőrségnek keményen kellett fellépni a protestálókkal szemben. A teniszszurkolók közül jó páran nemcsak az oltások említésekor tiltakoztak a díjátadón, hanem akkor is, amikor a tartományi kormányt dicsérték amiatt, hogy a múlt héten néhány megbetegedés miatt ötnapos zárlatot rendelt el az államban. Ausztráliában csak ezen a héten indul be az oltakozás, a héten hatvanezer frontvonalban dolgozó egészségügyi dolgozót olthatnak be a Pfizer vakcinájával. Az országban azon túl még az AstraZeneca védőoltása kapott engedélyt.

