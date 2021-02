Faragó Tamás: a szerb és a magyar vízilabda ősi barátságot kötött egymással

Az Európa-bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott a tokiói olimpia csoportkörében biztosan nem találkozik a címvédő szerbekkel, mivel a két együttes a sorsolás előtt azonos erősségi csoportba, a második kalapba került. A vízilabdázóként olimpiai és világbajnok Faragó Tamás, az InfoRádió állandó sportági szakértője elemezte ennek következményeit.

A női válogatottat világbajnoki címre vezető szakember azt mondta az InfoRádióban, hogy minden csak teória azzal kapcsolatban, hogy melyik kalapból kéne a legjobbat kihúzni, mert az olimpia olyan hosszú és küzdelmes folyamat, hogy valójában nem sok szerepe van annak, hogy milyen csoportba kerülnek a csapatok. Úgy látja,

óriási tudásra és nagy szerencsére van szükség ahhoz, hogy az ember helytálljon egy olimpián.

Faragó Tamás arra figyelmeztetett, hogy a csoportban elért eredmények és az ott látható játék megmutatják, nagyjából milyen formában vannak a csapatok, de mint most már minden csapatsportban, vízilabdában is a negyeddöntőknél kezdődik el egy igazi világverseny. Onnan kijöhet úgy egy csapat, hogy az 5–8. helyért játszhat aztán, meg úgy is, hogy az érmekért, tehát ott kell mindenképpen győzni, de hogy melyik lenne az az ellenfél, amelyik pont azon a napon ideális lehet, azt nem lehet előre megmondani.

Szombaton épp a magyar válogatottal egy kalapba sorolt nagy rivális szerbekkel vív felkészülési mérkőzést a magyar férficsapat az új szegedi uszodában, kétkapuzik, együtt edz a két válogatott. Erre az olimpiai bajnok úgy reagált, hogy a szerb és a magyar vízilabda olyan ősi barátságot kötött egymással, hogy valójában mindent tudunk a másikról. Hozzátette, hogy sok szerb válogatott Magyarországon játszik, tehát a szerb szövetségi kapitány figyelemmel kíséri a magyar bajnokságot, ahogy Märcz Tamás magyar kapitány is figyeli, hogy Szerbiában mi történik.

Faragó Tamás a szegedi felkészülési torna legfontosabb elemének azt tartja, hogy egymástól sok-sok mindent el tudunk tanulni. Míg a magyarokra a kreativitás, addig a szerbekre a pontosság, a ki nem kényszerített hibák féken tartása jellemző, és taktikai dolgokat is elleshetnek egymástól a felek. Mivel az azonos kalapba kerülés biztosította, hogy a csoportban semmiképp nem játszik egymás ellen a két csapat Tokióban, nagy lehetőséget ad a két csapat barátságának felhasználása az olimpiai felkészülésben.

