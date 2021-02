Női kosárlabda Eb-selejtező: még él a remény

A magyar női kosárlabda-válogatott 65-57-re legyőzte Szlovákiát csütörtökön Pöstyénben az Európa-bajnoki selejtezősorozatban vívott utolsó mérkőzésén, ezzel megőrizte az esélyét arra, hogy kijusson a júniusi Eb-re.

H csoport, 4. forduló

Szlovákia-Magyarország 57-65 (22-19, 9-23, 11-3, 15-20)

A magyar pontszerzők: Határ 25, Fegyverneky 13, Goree 11, Studer 8, Raksányi 6, Kiss 2

A válogatott múlt hétfőn kezdte meg a felkészülést Székesfehérváron, és ott csatlakozott a többiekhez a Spanyolországban légióskodó Raksányi Krisztina csapatkapitány, továbbá az egy meccsre visszatérő Fegyverneky Zsófia. Székely Norbert szövetségi kapitány együttese vasárnap utazott el Pöstyénbe, ahol ezúttal is buborékos formában került sor a H csoport selejtezőtornájára a magyarok, a házigazda szlovákok és az éllovas hollandok részvételével.

A magyarok eddig egyszer legyőzték Szlovákiát, és kétszer vereséget szenvedtek a hollandoktól. A kilenc selejtezőcsoportból a győztesek és az öt legjobb második jut tovább. A magyar válogatott az utolsó mérkőzésén győzelmi kényszerben lépett pályára, mert csak sikerrel végezhetett a második helyen, ráadásul a sorsa ebben az esetben sem a saját kezében van, mivel számítanak a többi nyolc csoport eredményei is. Annyi ugyanakkor bizonyos volt, hogy egy nagy arányú sikerrel reális továbbjutási esély teremthető.

Kedvező előjelnek számított, hogy 2019 novemberében a magyarok 73-59-re verték ellenfelüket Sopronban, akkor Határ Bernadett 20, Zele Dorina pedig 17 ponttal remekelt.

A pöstyéni meccsen 5-5 után meglódult a Székely-csapat, és egy 7-0-s rohammal meglépett, főként Raksányi révén.

A hazaiak azonban rendezték a sorokat, utolérték ellenfelüket, és a nyitónegyed végén már ők voltak előnyben. A folytatásban egy 5-0-s vendégsorozat következett, majd innentől a szlovákok futottak az eredmény után. A palánk alatt Határ Bernadett - aki sokat kihagyott koronavírus-fertőzés miatt - remek labdákat kapott, és a 208 centis soproni center hamarosan már 13 pontnál járt. Hét ponttal megléptek a magyarok (31-38), majd még jobban rákapcsoltak, és Fegyverneky, illetve a honosított - a 3x3-as válogatottban is szereplő - Goree Cyesha kosaraival a nagyszünetben már 11 pont volt az előny (31-42).

Térfélcsere után nyolc és fél perc alatt mindössze egy pontot hozott össze a válogatott, az ellenfél pedig ezalatt egy pontra felzárkózott (42-43). Nagy hullámvölgybe került a csapat, a százszázalékos helyzetek is kimaradtak, de az utolsó játékrész így is 42-45-ről indult. A 32. percben kiegyenlített a rivális (45-45), majd át is vette a vezetést, a hátralévő idő pedig kiélezett csatát hozott, melyben ismét a magyarok akarata érvényesült. Az összecsapás legjobbja a 25 pontos Határ Bernadett lett.

A Székely-csapat sorsa a többi meccs eredményétől függ, csütörtökön és szombaton összesen 26 selejtezőre kerül sor Európa-szerte, köztük a H csoportban két nap múlva a Hollandia-Szlovákia találkozóra is. A magyarok annak a meccsnek a kimenetelétől függően az első vagy a második helyen zárnak a trióban. A kilenc csoportból a győztesek és az öt legjobb második jut ki az Eb-re, amelynek a spanyolországi Valencia és a franciaországi Strasbourg ad otthont. A két házigazda válogatott automatikusan résztvevője a kontinenstornának.

Székely Norbert szövetségi kapitány az M4 Sport csatornának elsőként arról beszélt, hogy volt tartása a csapatnak.

"Nem volt teljes összeomlás a harmadik negyed után, ismét megmutattuk, hogy miért lettünk hetedikek a 2019-es Eb-n. Előzőleg készültünk a hullámvölgyekre mentálisan. Remélem, ki tudjuk szurkolni szombaton azokat az eredményeket, amelyek a továbbjutásunkhoz vezetnek. Mi a négy meccsünkből hármat idegenben játszottunk, ami a mai zárást illeti, nem tudom, hogy ez a nyolcpontos siker elég lesz-e a végelszámolásnál. Imádkozunk, hogy így legyen" – összegzett a szakvezető.

A H csoport állása

1. Magyarország 6 pont/4 mérkőzés, 2. Hollandia 5/3, 3. Szlovákia 4/3

szombaton: Hollandia-Szlovákia 17.30

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt