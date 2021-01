Kézi-vb: „Készen állunk” – A spanyolok ellen a csoportelsőség a tét ma este

Szombaton az ötödik mérkőzését is megnyerte a magyar férfi kézilabda-válogatott Lengyelország ellen az egyiptomi világbajnokságon, így már biztosan negyeddöntős. Hétfő este 6 órától a spanyolok ellen a csoportelsőség lesz a tét. Nagy László csapatvezető szerint a keret egységes, ez a sikerek egyik titka. Az irányító Lékai Máté azt mondta az InfoRádiónak: a továbbiakban is ki szeretnék hozni magukból a maximumot.

A spanyolok elleni negyeddöntőnek a presztízsen és a csoportelsőségen kívül az a tétje, hogy ki játszik a másik ágon csoportelső, eddig hibátlan hatszoros világbajnok Franciaországgal, illetve a legutóbbi két vb-n döntős norvégokkal.

Magyar győzelem és döntetlen esetén a mieink Norvégiával kerülnek össze, spanyol győzelem után a franciák következnének a negyeddöntőben.

Mindkettő kemény dió. De érthetően a magyar stáb és csapat még az eddigi tapasztalatok összegzésével és a hétfő esti, utolsó középdöntős mérkőzésünkkel volt elfoglalva.

„A győzelem mindig jókedvet hoz az öltözőbe – mondta az InfoRádiónak Nagy László csapatvezető. – Emellett a bizalom, ami még mérvadó, valamint természetesen az elvégzett munka és a kitűzött célok megvalósítása mind az edzéseken, mind a mérkőzéseken.” A szakvezetés szeretne olyan feladatokat adni a játékosoknak, amelyeket azok képesek elvégezni és amiben a stáb bízik, és igyekeznek beléjük plántálni ezt a bizalmat. Nagy László úgy érzi a csapaton, hogy "evés közben megjött az étvágy".

A járvány miatt a válogatott nem tudott a szokásos módon felkészülni a világversenyre. Nagy László úgy látja, eleinte szétszórtság volt jellemző, illetve a játékosok a háttérbe húzódtak, idővel viszont mindenki próbált minél többet megmutatni magából. Nagyon együtt van most a társaság;

az is hozzáteszi a magáét, aki fél órát kap egy meccsen, az is, aki két percet, aki pedig egy mérkőzésen nem jut szóhoz, az ugyanúgy örül a sikernek, mint a főszereplők.

Görcsösséget nem lát a csapaton, ha be is csúszna egy vereség, azt szeretné, hogy a jókedv és a bizalom maradjon meg. (Ha valamikor tényleg becsúszik, akkor az a spanyolok ellen legyen, mert onnan már egyenes kieséses szakasz jön – jegyezte meg később.)

Lékai Máté, a válogatott és a Veszprém irányítója azt mondta az InfoRádiónak, ha nem nyernének, nem lenne ilyen jó hangulat a válogatottnál.

„Ha öt meccset nyersz egy világbajnokságon, az nyilván meglátszik a hangulaton” – mondta. Örülnek, de felhívta a figyelmet arra, hogy van előttük még akadály.

„Szeretnénk kihozni a maximumot ebből a világbajnokságból.”

A lengyelek elleni győzelemről azt mondta a mérkőzés emberének választott irányító, hogy végig a kezükben volt a mérkőzés, miután kialakították a gólkülönbséget az első félidőben, és sosem jött fel annyira az ellenfél, hogy veszélyben forgott volna a siker. „A németek elleni szorosabb meccs volt – emelte ki –, de lesznek még szerintem szoros meccsek ezen a világbajnokságon.”

Nagy László a legutóbbi győzelemmel kapcsolatban azt mondta, benne volt a pakliban, hogy a lengyelek átállnak a hét a hat elleni támadásra, hiszen megakadt a támadójátékuk, Mikler Roland stabil volt a kapuban, a védekezésünk is elég hatékonyan működött, nagy különbség alakult ki, várható volt, hogy belenyúl a meccsbe lengyel edző, ezt választotta. Az első félidőben hatékonyabban védekezett ez ellen a magyar válogatott a csapatvezető értékelése szerint, kontragólt is sikerült szereznünk, a második félidőben kevésbé sikerült, de igyekezett a védekezés akkor is feszes maradni. Fontos volt ebben a szakaszban – emelte ki a csapatvezető –, hogy a magyar támadások jobbára sikeresek maradtak, így a hat-hét gólos előny csak négy-öt gólosra csökkent, és a stabilitás végig megmaradt.

Lékai Máté – aki a világbajnokság előtt több héten át nem játszott mérkőzést a koronavírus-járvány miatt – esetében felmerül: a jó játéka annak is köszönhető, hogy meccséhség alakult ki benne.

„Október közepétől december elejéig nem tudtam játszani a Covid miatt sajnos, utána én már egészséges voltam, más lett beteg, ezért nem tudtunk játszani a Barcelonával. Azért decemberben már tudtunk játszani a Gyöngyössel, a Szegeddel, volt két BL-meccsünk is a Final Fourban. Nem tudom, lehet, hogy ki vagyok éhezve. Rég éreztem azt a kézilabdában, hogy egy meccsre ki vagyok éhezve, de örülök, hogy itt vagyok, hogy játszhatok, élvezek itt lenni a válogatottnál” – mondta az irányító. Hozzátette, az biztos, hogy a válogatottra ki volt éhezve, mert nemcsak a koronavírus, hanem egyéb okok miatt is az utóbbi időben sokszor nem állhatott a csapat rendelkezésére.

Nem is biztos, hogy a csapatnak minden erőtartalékát mozgósítania kell az utolsó középdöntős mérkőzésén. A negyeddöntős ellenfél, akárki is lesz végül, egy nappal többet pihenhet, racionális döntés lenne, ha az eddig nagy terhelést kapó kulcsemberek kevesebbet lennének pályán a spanyolok ellen.

„Igen, fáradunk, benne van a lábunkban már öt meccs – mondja erre Lékai Máté –, másfelől viszont

mindenki szeretne játszani egy olyan meccsen, amelyik a középdöntős csoportelsőségről dönt.

Maximálisan a mesterekre van bízva, hogy építik fel ezt a mérkőzést. Mi készen állunk, hogy annyit játsszunk, amennyit ők ránk bíznak.”

A csapat világbajnoki szereplésével bővebben is foglalkozik a Hetes című magazin az InfoRádióban kedd este fél 8-tól.

Nyitókép: MTI/EPA/Pool Háled el-Fiki