Vendée Globe - Dalin állt az élre

Az új éllovast - aki korábban is haladt már az első helyen - mintegy 23 tengeri mérföldes (42 kilométeres) távolságban követi a szintén francia Yannick Bestaven a Maître Coq IV nevű hajóval. Harmadikként a német Boris Herrmann vitorlázik a Seaexplorer-Yacht Club de Monaco fedélzetén.

A korelnök, a 61 éves francia Jean Le Cam (Yes we Cam!) továbbra is a negyedik, a versenybíróság korábbi döntése értelmében azonban 16 óra 15 perces jóváírást kap majd, amit a célba érkezésnél vesznek figyelembe. Ő mentette ki ugyanis Kevin Escoffiert, akinek a hajója elsüllyedt, és később a francia haditengerészet segítségével partra szállt Réunion szigetén. Az időjóváírásnál nemcsak a mentésre fordított időt vették figyelembe, hanem azt is, milyen kedvező időjárási helyzetekről maradt le Le Cam, valamint másik két versenyző, akik szintén részt vettek a keresésben.

A korábban a mezőny elején is hajózó szintén francia Thomas Ruyant (LinkedOut) pénteken dél körül a hatodik volt.

A 33 indulóból eddig hatan adták fel a versenyt. A bő élcsoport a Csendes-óceán déli részén hajózik.

A földkerülő viadalok közül a Vendée Globe a legnehezebb: az indulóknak 18 méteres, egytestű hajójukkal egyedül, kikötés és külső segítség nélkül kell megkerülniük a Földet. A leggyorsabbakat január közepére várják Franciaországba.

A versenycsúcsot a francia Armel Le Cléach tartja, aki a legutóbbi földkerülést 74 nap 3 óra 35 perc 46 másodperc alatt teljesítette.

Fa Nándor az 1992-93-as Vendée Globe-on legjobb nem franciaként az ötödik, 2016-17-ben pedig a nyolcadik helyen végzett, majd ezt követően visszavonult a versenyzéstől.