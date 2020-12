Eldőlt, hogy látjuk-e Messit Budapesten

Lionel Messi, Marc-André ter Stegen és Philippe Coutinho sem tart a Barcelona keretével. Egyikük sem edzett kedden a csapattal, pihenőt kapnak a Fradi ellen is, miután a katalán együttes már kivívta a továbbjutás.

Ronald Koeman vezetőedző, korábbi elképzelését megváltoztatva, igyekszik „rotálni” a csapatot, igaz, a sok sérülés miatt az utóbbi időben ré is kényszerült a változtatásokra.

Ráadásul a fiatalok jó kijevi teljesítménye (4-0 a Dinamo ellen a múlt héten) csak megerősítette az edzőt abban, hogy az út járható.

Az egyik jel, hogy a korábbi szükséghelyzettel ellentétben nem De Jongot vitte hátra a védelem közepére, hanem a fiatal Minguezát állította be. Utóbbi játszott az Osasuna elleni bajnokin is, s valószínűleg a Ferencváros ellen is ő szerepel a sérült Piqué helyén.

A katalán Sport című lap úgy véli, hogy Mingueza mellett további fiatalok, mint Dest és Junior Firpo is szerepet kaphatnak szerdán Budapesten.

A középpályán Pedri pihenőt kaphat, ellenben Busquets és De Jong kezdeni fog, kérdéses Pjanić szerepeltetése, ő játszott az Osasuna ellen. A támadó szekcióban valószínű Dembélé szerepeltetése. Koeman favorizálja a Griezmann-Braithwaite párost, ők valószínűleg játszanak.

Nyitókép: MTI/AP/Joan Monfort