Bezártak a fitnesztermek – praktikák otthoni edzésre

Akik a kardióedzések miatt jártak a fitnesztermekbe, azoknak most ki kell menniük futni a szabadba – mondta az InfoRádiónak Kiss Jenő, az IFBB Mr. Universe egyetlen magyar győztese.

A testépítő felhívta a figyelmet arra, hogy már

sok helyen vannak erősítésre alkalmas parkok

Magyarországon, és itt nemcsak a sajáttestsúlyos edzéseket lehet elvégezni, hanem ki lehet okoskodni olyan gyakorlatokat, amelyekkel minden izomcsoportot át lehet mozgatni.

Ez nem olyan hatékony ugyan, mint az edzőtermi berendezéseken végzett edzések, de átmeneti időszakra megfelel. Kézisúlyzó helyett megteszi gumiszalag, de Kiss Jenő például

nagy bevásárlószatyorba pakol tejet, ásványvizet, és azokat emelgeti.

És seprűnyélre ráaplikálva a szatyrokat remek bicepsz- és tricepszerősítő gyakorlatok végezhetők.

November 11-től a fitnesztermeknek is be kellett zárniuk a szigorú járványügyi korlátozások miatt. A világbajnok testépítő arról is beszélt, hogy az izom két-három hét után kezd visszahúzódni, ugyanakkor a visszaépülés gyors folyamat. A test izommemóriája ebből a szempontból üdvös képesség, ugyanis, ami izom korábban rajtunk volt, az ha leépül is, a szervezet emlékszik rá, és így gyorsabban visszaépíti.

És akkor néhány eszköztelen edzéstipp videóval is:

