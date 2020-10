Szellemvárosba érkezett a Ferencváros

A katalán fővárosban a koronavírus-járvány következtében komoly intézkedések vannak érvényben, így a Barcelonára jellemző kisebb bárok és éttermek – ahol rendre pezseg az élet – mind zárva tartanak. A maszk viselése az utcán is kötelező, de nincsenek is sokan a városban, turistákkal pedig szinte nem is lehet találkozni.

Európa legnagyobb futballstadionja, a 99 354 néző befogadására alkalmas Camp Nou általában az egyik legkeresettebb látványosságnak számít Barcelonában, sok-sok ezer szurkoló látogatja naponta az arénát és a hozzá tartozó, lenyűgöző múzeumot, valamint komoly összegeket költenek a klub elképesztően látványos, több emeletes ajándékboltjában is. Ezek a létesítmények most ugyancsak zárva vannak, a mérkőzésre érkező újságírók is csak néhány órával a találkozót megelőzően léphetnek be a stadionba.

A találkozó 21 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti.

Nyitókép: illusztráció - 'Maradj otthon!' feliratot ragasztottak Fernando Botero kolumbiai művész Macska című fémszobrára Barcelonában 2020. március 23-án. (MTI/EPA-EFE/Quique García)