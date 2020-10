Lovrencsics Gergő: plusz erőt kell adnia, hogy Messiék ellen játszunk

Lovrencsics Gergő csapatkapitány szerint a Bajnokok Ligája csoportkörének mérkőzésein még inkább tisztában kell lenniük azzal, hogy kivel találhatják magukat szembe a pályán. Ráadásul a mai futball alapja, hogy a védőknek is támogatniuk kell a támadást, így a jobbhátvéd számára az egész baloldalt elemeznie kellett a felkészülés során, beleértve természetesen Lionel Messit is, aki rendszerint ott van, ahol szeretne, és azt is csinál amit szeretne. Vagyis minél jobban föl kell készülniük, ismételte meg, hogy a lehető leginkább megnehezítsék a világklasszikusok dolgát.

Mint fogalmazott, Hála Istennek volt már szerencséje a 2016-os Európa-bajnokságon a portugálok ellen például farkasszemet néznie Cristiano Ronaldóval, illetve az akkori legerősebb belga válogatottal. Ezeket pedig olyan tapasztalatoknak tekinti, amelyeket át lehet menteni egyénileg, erőt merítve belőlük. És

egyáltalán nem szabad senkinek megijednie, hogy épp Lionel Messi jön vele szembe

– hangsúlyozta –, hanem plusz erőt kell adnia, hogy igenis, megmutassa az ember, hiszen ki, ha nem a Barcelona ellen, hogy mit is tud.

A Barcelona–Ferencváros-találkozó 21 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd