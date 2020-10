Fradi-start a BL-ben: méltó viszontlátás 25 év múlva

Negyed évszázad után kedden újra a Bajnokok Ligája csoportkörében lép pályára a Ferencváros, amely ráadásul a XXI. század és a klubfutball történetének egyik legsikeresebb együttese, az FC Barcelona otthonában kezdi meg szereplését.

Szerhij Rebrov magyar bajnokcsapata a selejtezőben négy párharcot megnyerve,

a svéd Djurgardent,

a skót Celtic Glasgow-t,

a horvát Dinamo Zagrebet és

a norvég Moldét

búcsúztatva jutott az európai elitbe.

A Barcelona - csakúgy, mint a Real Madrid - a 25. szezonját kezdi a BL-ben, a katalánok a 2007/08-as idény óta minden alkalommal megnyerték a csoportjukat, 13 alkalommal pedig veretlenül tették meg mindezt. Legutóbb húsz esztendővel ezelőtt fordult elő a gránátvörös-kékekkel, hogy nem tudtak továbbjutni a csoportból. A Camp Nouban félelmetes a gárda a mérlege,

legutóbbi 36 mérkőzésén nem talált legyőzőre,

a Bayern Münchentől elszenvedett 4-0-s 2013-as elődöntős vereség óta 32 győzelmet és négy döntetlent ért el.

A találkozó favoritja a negyedik kalapos ellenfelekkel szemben is a legritkább esetben veszít pontokat, utolsó hazai vereségét a csoportkörben azonban éppen egy ilyen együttessel szemben szenvedte el, 2009-ben a Rubin Kazany diadalmaskodott a legendás létesítményben, ahol a koronavírus-járvány miatt ezúttal nem lesznek nézők.

A Barca története során csak egyszer, az 1997/98-as BL-idényben kezdte vereséggel a csoportkört, akkor a Newcastle United otthonában kapott ki.

A katalánok kispadján azon a találkozón debütált a BL-ben a holland Louis van Gaal, most pedig honfitársának, Ronald Koemannak lesz az első meccse Barca-trénerként az európai kupaporondon. A holland válogatott szövetségi kapitányi posztját lecserélő, egykori klasszis belső védő jól kezdte az idényt csapatával, hiszen a Villarrealt és a Celta Vigót is magabiztosan győzték le, aztán azonban előbb jött a Sevilla elleni hazai döntetlen, majd szombaton a Getafe vendégeként elszenvedett 1-0-s vereség.

A Barcelona története során eddig négy mérkőzést játszott magyar csapat ellen a nemzetközi kupaporondon: a Vásárvárosok Kupájának 1967/70-es idényben a Rába ETO-t, az UEFA Kupa 1975/76-os kiírásában pedig a Vasast búcsúztatta kettős győzelemmel.

A katalán klub szorosan kapcsolódik a Ferencvároshoz, hiszen az egyesület történetének három meghatározó magyar futballistája is játszott zöld-fehérben,

Kocsis Sándor,

Czibor Zoltán és

Kubala László is

ferencvárosi kötődésű, utóbbit 1999-ben a Barcelona szurkolói az évszázad legjobbjának választották.

A két vezetőedzőnek közös múltja is van, még 1993-ban találkoztak egymással, amikor is a Rebrovval felálló Dinamo Kijev otthon 3-1-re nyert, a spanyolországi visszavágón viszont 4-1-es hazai siker született. Azon az összecsapáson mindketten a hálóba találtak. Az ukrán szakembernek nagy szerepe volt a Barca történetének egyik legsúlyosabb hazai BL-vereségében is (0-4), amikor is a Dinamo Kijev Andrij Sevcsenko mesterhármasával, illetve Rebrov találatával rendezett gálaelőadást a Camp Nou-ban 1997-ben. Érdekesség, hogy

Rebrov pályafutása során csak a Barry Town United ellen jegyez több gólt (5) az európai kupaporondon, mint a Barca (3) ellen.

Koeman egyébként a hatodik csapatával szerepel a BL-ben, de nem sok sikere volt az AZ Alkmaar, az Ajax Amsterdam, a Benfica, a PSV Eindhoven és a Valencia kispadján, ugyanis 57 találkozón 26,3 százalékos győzelmi mutatója van, amely a legkevesebb az olyan edzők között, akik legalább 50 mérkőzésen ültek a kispadon. Legutóbbi tíz BL-mérkőzésén nem dirigált győztes csapatot, még 2007-ben a PSV Eindhovennel nyert a CSZKA Moszkva ellen.

A csoport másik mérkőzésén a Juventus a Dinamo Kijev otthonába látogat, a találkozót kihagyja a BL történetének legeredményesebb játékosa, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, aki megfertőződött a koronavírussal. A kijevieknél már lecsengett a vezetőedző kinevezése körüli visszhangos nyári eset, amikor a feladattal megbízott Mircea Lucescu négy nap után lemondott tisztségéről, hogy aztán egy nap elteltével visszavonja döntését. Rebrov a mumus? Az FC Barcelona labdarúgócsapatában több új játékos is megkaphatja a lehetőséget kedden a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen. A tekintélyes Sport című sportnapilap hétfői számában ugyan nem a magyar bajnok elleni összecsapás van a középpontban, de így is kiemelt figyelmet kapott a meccs. A napilap, mint ahogyan a Mundo Deportivo is, egyelőre azzal van "elfoglalva", hogy a holland szakember szeretné mihamarább, legkésőbb januárban megszerezni honfitársát, Memphis Depayt, az Olympique Lyontól, illetve, hogy mennyire elégedett a hatszoros aranylabdás Lionel Messi teljesítményével. A Ferencváros elleni BL-mérkőzés kapcsán a Barca oldaláról a Sport kiemeli, hogy a Real Madrid elleni, szombaton sorra kerülő El Clásico miatt néhány játékos pihenőt kaphat, különösképpen a középpálya közepén Frenkie de Jong és Sergio Busquets. Az ő hiányukban várhatóan megkapja majd a lehetőség a Juventustól igazolt bosnyák Miralem Pjanic. A sportnapilap emellett felvezetésképpen interjút készített Szerhij Rebrov segítőjével, Alberto Bosch-sal, illetve bemutatta magát az ukrán szakembert is, akit a Barca egyik végzeteként jellemzett, utalva arra, hogy nagy szerepe volt a Barca történetének egyik legsúlyosabb hazai BL-vereségében is (0-4), amikor is a Dinamo Kijev Andrij Sevcsenko mesterhármasával, illetve Rebrov találatával rendezett gálaelőadást a Camp Nou-ban 1997-ben. Az újság féloldalas cikket szentelt a mérkőzés játékvezetőjének, a svájci Sandro Schärernek is, akinek a sípjelére 21 órakor kezdődik a találkozó.

A G csoport programja

kedd:

Dinamo Kijev (ukrán)-Juventus (olasz) 18.55

FC Barcelona (spanyol)-Ferencváros 21.00

október 28.:

Ferencváros-Dinamo Kijev 21.00

Juventus-FC Barcelona 21.00

november 4.:

FC Barcelona-Dinamo Kijev 21.00

Ferencváros-Juventus 21.00

november 24.:

Dinamo Kijev-FC Barcelona 21.00

Juventus-Ferencváros 21.00

december 2.:

Juventus-Dinamo Kijev 21.00

Ferencváros-FC Barcelona 21.00

december 8.:

Dinamo Kijev-Ferencváros 21.00

FC Barcelona-Juventus 21.00

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás