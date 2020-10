Két koronavírusos sztárjátékos sem maradt ott, ahol kellett volna

Azt nem tudják, Cristiano Ronaldo hogyan fertőződött meg, ettől függetlenül az olasz sportminiszter, Vincenzo Spadafora úgy véli, a Juventus sztárfutballistája megsértette a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott biztonsági előírásokat azzal, hogy

karanténkötelezettsége ellenére visszatért Torinóba.

A 35 éves, ötszörös aranylabdás portugál labdarúgónál még Lisszabonban, a válogatott táborában állapították meg, hogy elkapta a koronavírust, ennek ellenére szerdán visszarepült Olaszországba, hogy ott töltse a karanténidőszakot.

Eközben egy másik sztársportolóra is hasonló gyanú vetült. A férfi versenyeket szervező ATP szerint súlyos szabálysértés történt, és akár 100 ezer eurós bírság vagy eltiltás is várhat az amerikai Sam Querrey-re, aki pozitív koronavírustesztje ellenére elutazott az 1,4 millió dollár összdíjazású szentpétervári keménypályás tenisztornáról – írja az MTI. A szervezők csütörtökön jelentették be, hogy a világranglista 49. helyezettje – azután, hogy negatív teszttel érkezett Oroszországba – feleségével együtt pozitív tesztet szolgáltatott vasárnap, a főtáblás küzdelmek rajtja előtt. Ezért törölték a nevezési listáról, és arra kérték, hogy vonuljon karanténba a hotelben.

A 33 éves játékos hétfőn nem nyitotta ki a szobaajtót a vizsgálatra érkezett orvosok előtt arra hivatkozva, hogy nyolc hónapos kisgyermekük – aki szintén elkapta a vírust – alszik, majd kedd reggel családjával együtt távozott a szállodából.

A tízszeres tornagyőztes Querrey utólag arról tájékoztatta az ATP-t, hogy magánrepülőgéppel hagyták el az országot, de azt nem árulta el, hogy hova utaztak. Állítólag egy közeli országban vannak, ahol nem volt szükséges negatív koronavírusteszt a beutazáshoz.

Nyitókép: MTI/EPA/Portugál Labdarúgó-szövetség/Diogo Pinto