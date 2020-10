Így égett hamuvá egyszerre a Liverpool és a Manchester United - videók

A Jürgen Klopp által dirigált, Premier League- és BL-címvédő Liverpool az angol labdarúgó-bajnokság 4. fordulójának vasárnapi játéknapján bombameglepetésre 7-2-re kikapott az Aston Villa otthonában. 57 éve nem szenvedett ilyen sok kapott góllal vereséget a Pool.

A mérkőzés utáni nyilatkozatában Jürgen Klopp nem is kertelt: minden hibát elkövettek, amit egy futballmérkőzésen el lehet, azonban a hét gólt kapó Adrián kapust egyáltalán nem bántotta.

"Tizenegy bajnokin állt tavaly a kapuban, mindegyiken nyertünk" - mondta. "A baj abból adódott, ahogy a játékosok a bekapott gólokra reagáltak. (...) De minden elismerésem az Aston Villának, hibára kényszerítettek minket, pocsék volt, amit hátul nyújtottunk, elöl pedig sok helyzet kimaradt. Rossz este volt, de nem tudok most már mit csinálni ezzel."

A másik "földindulás" Manchesterben történt, ahol a korábbi vezetőedző José Mourinho a Tottenham mestereként jelent meg újra, és lépte le csapatával a vörös ördögöket, pedig éles mérkőzésre lehetett számítani.

A United utolsó momentumára alig két percet kellett várni, majd jött az összeomlás, 6-1-es vendégsiker lett a vége. Az MU menedzserét egyes tudósítások szerint "a sírás kerülgette" már az első félidőben.

"Két-három rossz döntés egymás után, és gólokat kapsz" - értékelt a Sky Sportsnak a lefújás után. "Szinte semmi agresszió nem volt bennünk a második félidőben, pedig bíztam ebben. De én tettem össze a csapatot, és ez most nem volt méltó a Manchester Unitedhoz. Még jó, hogy most válogatottszünet jön, egyben szerencsétlenség is, mert most kéne összekapni a fiúkat."

Nyitókép: MTI/EPA/UEFA