Mpabbé szerint a világ legjobb kapusát kell legyőzniük

Különleges idény ez a BL-ben is: először rendezték egy helyszínen, egymérkőzéses párharcokkal a záró szakaszt. A német sportmagazin, a Kicker megszavaztatta olvasóit arról, nekik a mostani vagy a hagyományos lebonyolítási rend tetszett-e jobban. Bár a futballisták véleményével, s főleg az UEFA-éval ez közel sem esik egybe, de a szurkolók közel hetven százaléka a mostani mellett voksolt.

De vissza arra, hogy a két résztvevő már letarolta a hazai frontot. A franciák „adminisztratív döntéssel” lettek bajnokok – teljes joggal, óriási fölénnyel vezettek –, majd a szövetségi kupa döntőjében megverték a Saint-Étienne-t, a Ligakupa fináléjában pedig az Olympique Lyonnais-t. Hazai sikereik, persze, a korábbi években is voltak, hiszen két olyan csapat játssza a BL-döntőt, amely évek óta uralja a saját országa futballját.

Az idei év különlegessége a lisszaboni döntőbe jutás, nem ok nélkül mondta Kylian Mbappé, hogy a klub történetének legfontosabb mérkőzése következik, s hogy éppen ezért a meccsért futballozik a PSG-ben.

Mbappé mindössze 21 éves, de lehet, hogy hétfőn már úgy ébredhet fel, hogy a legfontosabb két díjat már megnyerte. A világbajnoki címet és a Bajnokok Ligáját. Barátjának és csatártársának, Neymarnak BL-elsősége már van (2015-ben, a Barcelonával nyert), így egy másik társaságba léphet be, azok közé, akik két különböző klubbal is nyertek. Egyelőre nem egyértelmű, védhet-e Keylor Navas, a PSG Costa Rica-i kapusa, aki megsérült az Atalanta elleni negyeddöntőben. Amennyiben a PSG nyer, vele a soraiban, ő lesz az első kapus a BEK/BL 65 éves történelmében, aki négy megnyert döntőben is szerepelt.

Még egy játékost érdemes kiemelni: a spanyol Juan Bernatot, a PSG keretének egyetlen tagját, aki a Bayern Münchenből igazolt Párizsba.

A Bayern bajnokként és a DFB-kupa győzteseként várja az estét. Hansi Flickkel mintha megtáltosodott volna a csapat, november 3. óta 35 mérkőzéséből 32-t megnyert,. az újrakezdés óta százszázalékos a mérlege.

A mostani csapatot a klub hívei közül sokan minden idők legjobb Bayernjeként emlegetik, a Kicker összehasonlította a 2013-as triplázó gárdát a 2020-as tavaszival. Nem döntötte el a kérdést, legfeljebb sugallta olvasóinak, hogy a mostani a jobb. Soraiban a „régiekkel”, Neuerrel, Boatenggel, Müllerrel, Alabával, s az újakkal, köztük a Hansi Flick által a világ legjobb középcsatárának nevezett Robert Lewandowskival, aki a 2013-as döntőben még a dortmundi oldalon szerepelt.

A várható összeállítások. PSG: Sergio Rico (Navas) – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Marquinhos – Herrera, Paredes – Di María, Mbappé, Neymar. Bayern München: Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Goretzka, Thiago – Gnabry, Müller, Perišić – Lewandowski.

Kezdés: 21.00 (tv: M4)

