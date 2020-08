Shane Tusup: vannak dolgok, amiket megbántam

Shane Tusup válása és egy rövid amerikai kitérő után visszatért Magyarországra, ahol a magyar versenyzők közül az ifjúsági olimpiai bajnok Szilágyi Liliánát készíti fel. Össze kellett csiszolódniuk, kezdetben nem volt könnyű a közös munka, mondta az edző a Eurosportnak. A koronavírus-járvány miatti leállás ugyanakkor bizonyos szempontból kapóra jött nekik, így ugyanis nem olyan rövid az idejük a közös munkára az olimpia előtt.

A járvány idején "Liliánával nagyon könnyű a dolgom, mert csak annyit kellett tennem, hogy olyan feladatokat találtam ki, olyan munkát kezdtünk el végezni, amely elterelte a fókuszát az olimpiáról és a versenyzésről" - mondta Shane Tusup. A közös munka során már elkezdték a technikát szétszedni, elkezdtek az edzőteremben még keményebben edzeni, hogy még atletikusabbá tegyék a sportolót.

"Teljesen szétszedtük a technikát, máshogy táplálkozik, máshogy végzi az edzéseket és másfajta edzéseket is végez. Azt mondanám, hogy ilyen viszonylatban egy teljesen új Liliána született. A táplálkozási zavarai már a múlté és elképesztő, hogy mennyire profi lett. Motiváltan készül minden nap, sőt olyan is előfordult, hogy azt mondtam most ennyi elég, de ő még rá akar tenni egy lapáttal. Nem volt könnyű a kezdetekben a közös munka, össze kellett csiszolódnunk, de mostanra tökéletessé vált az együttműködésünk. Rengeteget változott a személyisége, rengeteget tanult, nagyon érdekes látni a folyamatot, hogy honnan indultunk és hová érkeztünk" - mondta az edző.

Liliána klubjával, a Ferencvárossal gyakorlatilag nincs kapcsolata, csak azért dolgozhat az úszóval, mert a klub kivételt tett és engedélyezte a külsős edzőt. Akkor leültek tárgyalni, ő vázolta az elképzeléseit, de a klub végül nem kívánt szerződést kötni vele. De szerinte valamit kellene kezdeni ezzel a szituációval, ráadásul most már a focicsapat kapusával is dolgozik, szóval egyre nagyobb és komolyabb a kötődés.

Amikor visszatért Magyarországra, megkeresett bizonyos embereket, hogy elássák a csatabárdot és hogy megtalálja a helyét a szakmában. Ám úgy érzi, nem kérnek belőle: „légüres térben vagyok, olyan, mintha nem merne senki sem lépéseket tenni felém, vagy mintha kicsit nemkívánatos személy lennék”. Ugyanakkor úgy érzi, a szurkolók szeretete a mai napig árad felé.

Az elmúlt időben önvizsgálatot tartott, már ennek része volt a magyarul elhangzott beszéde a Nemzeti Színház színpadán, amikor bocsánatot kért korábbi feleségétől. Általában a feszült helyzetekről elmondta: „Hogy megbántam-e valamit? Azt biztos, hogy bizonyos helyzetekben nem mentem vissza tisztázni ezt azt. Hogy nem magyaráztam el egy kávé mellett valakinek, akit esetleg megbántottam vagy a viselkedésemmel rossz szájízt hagytam benne, hogy ez nem személyes, csak egyszerűen a munka és a stressz velejárója amiért adott esetben elvesztettem a türelmemet. Ezt az esélyt elszalasztottam és ezt ma már nagyon bánom. Rossz példát mutattam, csalódást okoztam sokaknak, pedig sokkal inkább inspirálni szerettem volna az embereket” - mondta az amerikai edző.

Magyarországgal kapcsolatban két érzése van: otthonának tekinti, azt mondja, úgy is beszél róla, mint a második otthonáról. Amikor valahonnan megérkezik, úgy érzi, hogy haza érkezik. „Egyharmadát az életemnek itt töltöttem. Ugyanakkor van bennem egy másik érzés is, kívülállónak érzem magam, mert úgy kezelnek. Egy külföldinek, akit nem igazán látnak szívesen. Furcsa érzés ez. Szeretem az országot, de szerintem az ország nem igazán szeret engem.”

Visszatérve a Szoboszlai Dominikkal való közös munkára - akinek a felkészüléséből alaposan kivette a részét, a leállás utáni formáját és remek játékát leginkább neki és a közös munkának tulajdonítják -, Shane Tusup azt mondta: "a lényeg a munkabírás és a teljesítmény fokozásán van, de ezzel egyidőben én nem csak az edzésüket felügyelem és a teljesítményüket elemzem, hanem többek között a mentális felkészítésre is nagy hangsúlyt fektetek és minden más olyan összetevőre, amely csúcsra tudja juttatni őket".

Arra a kérdésre, hogy van-e olyan sportoló, akivel a közös munka lehetősége különösen megmozgatja a fantáziáját, rögtön rávágta: Babos Tímea! "A teniszt, mint sportot és a teniszezőket is nagyon tisztelem. Ráadásul Tímea sikerei önmagukért beszélnek. Nagyon tisztelem, hihetetlen sikerek állnak mögötte, néha úgy érzem, hogy a közvélemény nem is látja igazán, hogy micsoda eredményeket ért el pályafutása során eddig. Ugyanakkor nem én vagyok az, aki választ vagy válogat a sportolók közül. Ha megkeresnek, akkor természetesen szívesen segítek, megtisztelő lenne vele dolgozni."

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás