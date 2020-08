Koronavírus a csúcsteniszben - két héttel a US Open előtt

Pozitív koronavírusteszt miatt a japán Nisikori Kej visszalépett a jövő héten kezdődő New York-i, eredetileg Cincinnatibe tervezett keménypályás tenisztornától.

A férfi világranglista korábbi negyedik helyezettje - aki jelenleg a 31. helyen áll - vasárnap közölte, hogy két héttel a US Open rajtja előtt megfertőződődött.

"Ma reggel Floridában ellenőriztek, és a COVID-19 tesztem pozitív lett. Holnap akartam New Yorkba repülni, de így most itt maradok, és visszalépek Cincinnatitől" - jelentette be a 30 éves játékos, hozzátéve, enyhe tünetei vannak, és házi karanténba vonul.

Az éljátékosok közül a címvédő spanyol Rafael Nadal és kanadai Bianca Andreescu mellett a nőknél a világelső Ashleigh Barty, tavalyi US Openen elődöntős svájci Belinda Bencic, a 2019-ben ugyancsak a négy közé jutott ukrán Jelina Szvitolina, a világranglistán hetedik holland Kiki Bertens, illetve a 2004-ben bajnok orosz Szvetlana Kuznyecova is jelezte, nem vesz részt az augusztus 31-én kezdődő Grand Slam-tornán.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay