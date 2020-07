A 35 éves pilótának ez volt az idei első és pályafutása 85. futamgyőzelme – ez már nincs messze Michael Schumacher rekordjától (91).

Hamilton mögött csapattársa, az egy héttel ezelőtti Osztrák Nagydíjon győztes finn Valtteri Bottas végzett a második helyen, ő a negyedik rajthelyről kapaszkodott fel. A versenyt a múlt hetivel ellentétben most be is fejező holland Red Bull-versenyző, Max Verstappen a harmadik helyen futott be a 71 körös futamon.

A ferrarisok kiütötték egymást

A rajtnál Hamilton magabiztosan tartotta meg a vezető pozíciót, mögötte Verstappen és Carlos Sainz (McLaren) küzdött a második helyért, miközben a két Ferrari a második kanyarban összeütközött, Sebastian Vettel autója pedig olyan mértékben sérült, hogy a négyszeres világbajnok németnek fel kellett adnia a versenyt. Csapattársa, Charlec Leclerc folytatni tudta a futamot, de csak az utolsó, 19. helyen, aztán egy körrel később ő is kiállni kényszerült.

A 10. körben Hamilton, Verstappen, Bottas volt az első három sorrendje, a kerékcserék sorát pedig Verstappen kezdte meg a 25. kör végén. Két körrel később Hamilton, majd a 35. körben Bottas is a boxban járt.

A hajráig az első három helyen nem változott a sorrend, de öt körrel a vége előtt Bottas nagy küzdelemben megelőzte Verstappent, és feljött a második helyre.

Értékelések

A világbajnoki sorozat egy hét múlva a Hungaroringen, a 35. Magyar Nagydíjjal folytatódik. A nyilatkozatokból az derült ki, hogy nagyjából elégedett a három dobogós versenyző a helyzetével.

Hamilton arról beszélt, hogy furcsa év ez, de jó újra vezetni, hálás hogy újra futamot nyert (rég volt az utolsó futamgyőzelme a tavalyi szezonban). Szereti az egymást egy héttel követő versenyeket, bár lehetne közben egy kicsit több nyaralás, tette hozzá mosolyogva.

Bottas vezeti a világbajnoki pontversenyt, de most Hamilton gyorsabb volt és jól kontrollálta a versenyt. A mercedeses versenyző ugyanakkor örül, hogy javított az előző, rossz nap után. Arra a kérdésre, hogy elégedett-e a Magyar Nagydíj előtt, azt válaszolta: lehetne elégedettebb, de nem rossz a helyzet.

Verstappen elmondta, hogy sajnos lassú a kocsija a Mercedesekhez képest, "ahogy tudta, úgy nyomta", de látta, hogy Bottas meg fogja előzni. Még sok munka vár rájuk, tette hozzá, és a Magyar Nagydíjig megvizsgálják, hogy tudnak-e még egy kis sebességet gyűjteni valamilyen változtatás révén.

Egy kérdés van még a befutók sorrendjével kapcsolatban. Stroll ugyanis a hetedik lett, de érintett egy vizsgált előzésben, amelynek során kikényszerítette a pályáról Ricciardót, de közben maga is négy kerékkel elhagyta a pályát.

Esteban Ocon a verseny végi nyilatkozata szerint fékhiba miatt kényszerült feladni a versenyt. Magyar Nagydíj A mercedesesek házon belüli viadala lehet a Magyar Nagydíj egyik érdekessége. A viadalt az előző két versenyhez hasonlóan szigorú biztonsági szabályokkal, zárt kapuk mögött fogják megrendezni, erről korábban itt írtunk.

Stájer Nagydíj, Spielberg (71 kör, 306,452 km, a pontszerzők)

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:22.50.683 óra

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 13.719 másodperc hátrány

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 33.698 mp h.

4. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 44.400 mp h.

5. Lando Norris (brit, McLaren) 1:01.470 perc h.

6. Sergio Perez (mexikói, Racing Point) 1:02.387 p h.

7. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 1:02.453 p h.

8. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 1:02.591 p h.

9. Carlos Sainz (spanyol, McLaren) 1 kör h.

10. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 1 kör h.

pole pozíció: Hamilton

leggyorsabb kör: Sainz, 1:05.619 perc, 68. kör

A világbajnokság állása - pilóták

Valtteri Bottas 43 Lewis Hamilton 37 Lando Norris 26 Charles Leclerc 18 Sergio Pérez 16 Max Verstappen 15 Carlos Sainz 13 Alexander Albon 12 Pierre Gasly 6 Lance Stroll 6 Daniel Ricciardo 4 Esteban Ocon 4 Antonio Giovinazzi 2 Danyiil Kvjat 1 Sebastian Vettel 1

csapatok:

Mercedes 80 pont McLaren 38 Red Bull 27 Racing Point 22 Ferrari 19 Renault 8 Alpha Tauri 7 Alfa Romeo 2

Nyitókép: MTI/AP/Pool/Leonhard Foeger