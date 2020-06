Zár a héten az OTP Bank Liga: a saját kezében a Debrecen sorsa

Nézzük először a párosítást!

Kedd:

MOL Fehérvár FC–Ferencváros (18.55)

Újpest FC–Zalaegerszegi TE (21.05)

Szerda:

Mezőkövesd Zsóry FC–Debreceni VSC (16.55)

Bp. Honvéd–Kaposvári Rákóczi (19.00)

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (19.00)

Paksi FC–Diósgyőri VTK (21.05)

A harmadik helyért és egyben az Európa-liga indulásért még két csapat harcol, a Mezőkövesd és a Puskás Akadémia FC. A két csapat azonos pontszámmal (50) áll, a kövesdieknek eggyel több a győzelme. Ez szinte egy pont előnyt jelent: azonos pontszám esetén ez dönt, ha a két csapat azonos pontszámmal áll majd a 33. forduló után is, biztos, hogy a Mezőkövesd lesz a harmadik.

Mind a két csapat szerdán lép a következő alkalommal pályára, Kuttor Attila együttese otthon, Hornyák Zsolté idegenben. Abban az esetben, ha a pályaválasztó nyer, a vendég kikap, eldől a kérdés, a Mezőkövesd a harmadik. Ez az egyetlen eredmény-megosztás, amelynek esetén eldől az utolsó forduló előtt a harmadik hely sorsa. Az utolsó fordulóban a Puskás Akadémia a Bp. Honvédot fogadja majd, míg a borsodiak a Ferencvároshoz mennek vendégségbe, a Groupama Arénába, ahol 2017. április 15. óta nem nyert vendégcsapat az OTP Bank Ligában.

A kiesés elkerüléséért vívott harc bonyolultabb. Négy csapat közül kerül majd ki a tizenegyedik helyezett, közülük a Kisvárdának 38, az Újpestnek és a Paksnak 37-37, míg a Debreceni VSC-nek 35 pontja van. Azonos pontszám esetén itt is a több győzelem rangsorol, a Kisvárdának 11, a másik három csapatnak 10-10 van.

A négy gárda közül a következő fordulóban és generálisan is a DVSC van a legnehezebb helyzetben. Az Újpest kedden a hosszú hetek óta veretlen, de a bennmaradását már a korábbiakban biztosító Zalaegerszeg ellen játszik a Szusza Ferenc Stadionban, ott, ahol Predrag Rogannal eddig még veretlen. Az első két mérkőzését szűken bár, de megnyerte (1-0 a Bp. Honvéd és 3-1 a DVSC ellen), majd döntetlent játszott a Mezőkövesddel.

Ha a Kisvárda nyer, a Debrecen pedig nem, a szabolcsi legénység, függetlenül minden más eredménytől, így az utolsó fordulóban születőktől is, biztosan bennmarad. Az Újpest és a Paks hétvégi mérkőzésének tétje attól függ, növeli-e háromnál többre előnyét a DVSC-vel szemben. A lila-fehérek nem csak kedden, hanem szombaton is Újpesten játszanak, mégpedig a Kaposvár ellen. Ugyanakkor a Paksra pokolian nehéz feladat vár, amennyiben a záró kör előtt nem biztosítja be a bennmaradását, ugyanis Debrecenbe látogat. Büntetés a kapusnak Egy mérkőzésre eltiltotta Tomas Kosickyt, a Debrecen kapusát a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága. A szlovák hálóőr a Diósgyőr elleni, vasárnapi találkozón "nyakánál fogva megragadta és eltolta ellenfelét", emiatt egy soron következő bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Így szerdán a Mezőkövesd otthonában nem léphet pályára.

A DVSC helyzetét nagyon sokan szinte reménytelennek ítélik meg, pedig bizonyos értelemben saját kezében van a sorsa. Abban az esetben, ha megnyeri a hátralévő két mérkőzését, biztosan bennmarad!

Nyitókép: Kusnyir Erik, a vesztes debreceni csapat játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójában játszott Újpest FC - Debreceni VSC mérkőzésen után a budapesti Szusza Ferenc Stadionban 2020. június 9-én. Az Újpest 3-1-re győzött. (MTI/Illyés Tibor)