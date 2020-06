Legendás játékosát gyászolja az Internazionale

Hetvennyolc éves korában szombaton elhunyt Mario Corso, az Internazionale legendás labdarúgója. A milánói klub honlapjának tájékoztatása szerint a vasárnap esti, Sampdoria elleni, zárt kapus bajnoki mérkőzés előtt egyperces gyászszünettel emlékeznek a Helenio Herrera által irányított "Grande Inter" (Nagy Inter) egyik kulcsembere, valamint a koronavírus-járvány áldozataira.

Mario Corso - akinek fénykorában "Isten bal lába" volt a beceneve - 1957-től 1973-ig játszott az Interben, 502 találkozón 94 gólt szerzett. A milánói csapattal, amely fénykorát élte abban az időszakban, négy bajnokságot (1963, 1965, 1966, 1971) nyert, valamint kétszer (1964, 1965) a Bajnokcsapatok Európa Kupájában, a Bajnokok Ligája elődjében is diadalmaskodott. A válogatottban 23-szor játszott, négy gólt szerzett.

There are some people who are simply destined to go down in history, eternal champions and unique talents whom you simply can’t help but adore.



Farewell Mario, we’ll miss everything about you ? https://t.co/x8gILuGA9k pic.twitter.com/nP9PsmQNy3 — Inter (@Inter_en) June 20, 2020