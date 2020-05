Limitálták a Forma-1-es szereplők számát

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) rendelkezése alapján a 80 fős személyzetből legfeljebb hatvanan foglalkozhatnak az autókkal. A további szövegből kiderül: a kórházi személyzet, a szponzorok képviselői, a biztonsági emberek és a kamionsofőrök nem tartoznak bele ebbe a számba.

Az Origo GP-hírek rovata írt arról, hogy a FIA Motorsport Világtanácsa a korábban már kiszivárgott megszorítások mellett továbbiakat is bejelentett. Akadnak köztük műszaki jellegűek, ezek a pénzügyi szigorításokkal egyetemben azt a célt szolgálják, hogy a sportág a jövőben is működni tudjon a koronavírus-járvány miatt válság és az azzal összefüggésben lévő gazdasági recesszió ellenére. Az elmúlt két hónapban több csapat is jelezte, hogy a jövője veszélybe került.

Az Origo cikke megemlíti, hogy „bár alapvetően jövőre is az idei szezonra épített autókat használja majd a mezőny, a várható finomítások és fejlesztések miatt 2021-től csökkentik a padlólemez felületét, ezáltal csökken az autók leszorítóereje, és elkerülhető, hogy új gumikat kelljen fejleszteni a 18 colos keréktárcsákra szerelt abroncsok 2022-es bevetése előtt.

Befagyasztják az autók vázát, illetve a sebességváltókat érintő fejlesztéseket 2020-ra és 2021-re. A többi részterületen korlátozottan, zsetonok beváltásával lehet módosítani.”

Ezt a rendszert korábban használták már, mígnem a Ferrari érvekre alapuló tiltakozása után elvetették. Most azért is kerülhet előtérbe, mert a McLaren tervei szerint le kívánja cserélni a Renault-motort Mercedesre.

Ugyancsak a motorokkal kapcsolatos, hogy a következő évtől három kilogrammal növekszik a súlyok, elkerülendő a drága anyagok arányának növelését. Elemzők szerint a versenyzőknek ez nem tetszik, szerintük emiatt egyre kevésbé lesznek dinamikusak az autók, ráadásul még nehezebben vezethetők lesznek a változtatás miatt.

A FIA reményei szerint július 5-én és 12-én két Osztrák Nagydíjjal kezdetét veheti a vb, erről a végső döntés várhatóan pünkösd után születik meg. Ha megtartják a futamokat, azok során maximum kétezer fő tartózkodhat egyidejűleg a spielbergi versenypályán. Az ausztriai kezdés után július 19-én következne a Brit, majd augusztus 2-án a Magyar Nagydíj. Silverstone-ban minden bizonnyal két versenyt is tartanak – amennyiben a brit kormány karanténszabályai alól kikerülnek a jelentős sportesemények.

A Forma-1 vezetése 15-18 verseny megrendezésében bízik azok után, hogy a járvány miatt az Ausztrál Nagydíjat törölték, majd sorrendben a bahreini, a vietnami, a kínai, a spanyol, az azeri és a kanadai viadalt is elhalasztották. A holland, a monacói és a francia versenyt ugyancsak törölték.

A BBC összefoglalója szerint az F1 főnökei folyamatosan tárgyalnak arról, mely versenyeket lehet megrendezni a 2020-as idény hátralévő részében. Belgiumi rendezésben még reménykednek. A németországi Hockenheim, amely nem volt az eredeti naptárban, ugrásra kész állapotban van, ha marad a naptárban dátum.

