Izrael keményen visszavágott a szír dzsihadistáknak

Az izraeli hadsereg közleménye szerint a légierő támogatásával végrehajtott akció válaszlépés volt arra hogy "több, sikeresen azonosított terrorista Dél-Szíriából tüzet nyitott az izraeli katonák állásaira".

A szíriai hatóság pedig azt tette hozzá a hivatalos Telegram-oldalán olvasható tájékoztatásban, hogy a környék lakói közül sokan elmenekültek. Az előző, Bassár el-Aszad elnök vezette szíriai kormányzat decemberi eltávolítása óta az izraeli hadsereg számos katonai csapást mért az előző kormányerőkhöz tartozó katonai bázisokra Szíriában, azzal az indokkal, hogy meg kell akadályoznia, hogy a fegyverarzenál az Izraelben dzsihadistának tartott ideiglenes kormány kezébe kerüljön.

The tension between IDF forces and local residents in southern Syria has escalated.

This morning (March 25), local Syria residents opened fire on IDF forces near the village of Koayiah in the tri-border area in southern Syria. In response, the IDF carried an airstrike against the… pic.twitter.com/ya45dS7viD