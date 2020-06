Szakértő: a Forma–1 öregjei most mind elgondolkodnak a folytatáson

Körülbelül egy hónap múlva elrajtolhat a Forma–1-es idény Ausztriában, az európai program pedig már biztos: 10 hétvége alatt 6 helyszínen 8 futam lesz, az osztrák dupla program után augusztusban Angliában két versenyt is rendeznek, Salzburg és Silverstone között pedig a Magyar Nagydíj következik július 19-én.

"Számítottunk már erre, a Magyar Nagydíj előrébb került és zárt kapus lesz, azt ugyanakkor senki sem tudja, beleértve az istállók dolgozóit is, hogy egyáltalán ki lehet jelen a futamokon" – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője.

Sűrű lesz a program, túl azon, hogy megterhelő lesz a pilótáknak, a sorozat jogtulajdonosa, a Liberty Media által már jó ideje erőltetett átállásra is jó gyakorlást jelent.

"Jövőre is már 22 versennyel terveznek, ahogy eleve 2020-ra is volt egy ilyen elképzelés. Az ő lázálmuk az, hogy

akár 25 versenyre is bővíthető a szezon, ami azt is jelentené, hogy januártól decemberig kéthetente futam van.

Ez az időjárást és a logisztikát figyelembe véve lehetetlen küldetés, de a csapatoknak ezt kell megoldani, majd lesz a szerelőknél A-, B- és C-csapat is."

A terhelést Vámosi Péter szerint

az idősebb és a lelkizős pilóták nem annyira fogják bírni,

köztük talán Sebastian Vettel vagy Kimi Räikkönen, de még akár Lewis Hamilton döntése is érdekes lehet ezek után; azt már mindenesetre látni, hogy Vettel most pár hónapot otthon töltött, és családfőként rájöhetett arra, hogy "ez is jó, jövőre ki is maradhat a Forma–1-ből".

Az érem másik oldalán ott vannak a fiatalok: Verstappen, Norris, Leclerc, akik "kicsit bulinak fogják fel a sok utazással járó kellemetlenséget". Ha pedig hosszabb távon marad a sűrítés, jöhet a csapatokba a vérfrissítés, "fiatal, motivált versenyzőkből akár kettő is lehet" egy-egy istállónál – tette hozzá Vámosi Péter.

