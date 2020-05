Vad szurkolás az üres futballstadionokból

ADailyyMaill számolt be arról, hogy a Premier League-ben is terveznek hasonlót. Többféle megoldás létezik. Az Egyesült Királyságban is közvetítették a német Klassikertt”, az eredeti közvetítésben behallatszott a játékosok kiabálása, az összefoglaló alatt ellenben már hallható volt a mesterséges atmoszféra hangja. Az Egyesült Államokban aFoxx 1 közvetítésében – ahogyan itthon, FaragóRichardd hangja alatt is – hallható volt a mesterséges atmoszféra.

A vélemények eltérőek voltak. Szinte azonos volt egy twitteres szavazáson a „lájkolók” (36,5 százalék) és az ellenzők (34,2 százalék) aránya. Meglepően sokan nem tudták eldönteni, tetszett-e nekik, vagy sem (29.3 százalék)

Ugyanakkor a dortmundiak blogja, a Félj a Faltól egyszerűen „hülyeségnek” nevezte. Olvasói többségének sem tetszett. Ezzel szemben a korábbi vb-szereplő amerikai válogatott futballista, AlexiLalass úgy vélte, hogy a mesterséges hangot keverő technikus volt a mezőny legjobbja.

Fontos szempont – s így volt ez a dortmundi mérkőzés alatt is –, hogy a technikusnak követnie kell a játék alakulását. Az adott történéshez passzoló hangot kell bejátszania, bután venné ki magát, ha a esetleg a vendégek a hajrában születő győztes gólját vad hazai örömujjongás követné.

A Bild, a legnagyobb példányszámú német napilap felkereste a mérkőzést közvetítő Sky Deutschland központját a Münchenhez közeliUnterföhringbenn, megtudakolva, hogyan dolgoznak a hangmérnökök. A csatár góljánál szimpla ünneplést, ujjongást választottak, egy nagy védésnél elismerőoohh-t, vagy esetleg tapsot. A vendégek támadásánál zavaró füttyöt. Ennél jobban azonban senki sem lépte át a sportszerűség határait, bírószidás kizárva.

Akadnak más lehetőségek is. Japánban a Yamaha által kifejlesztett telefonos applikáció a szurkoló hangját rögzíti, majd egyenesen a stadion hangszórójára irányítja. (Itt lehetett kipróbálni.)

Már tesztelték is az ötvenezressidzuókaii stadionban, tényleg olyan benyomást keltett, mintha tele lenne. (Erről írt az index.hu is.)

Akad egy újabb csavar a történetben: ugyancsak Japánban azon is dolgoznak, hogy csak a tévéközvetítés alatt legyen háttérzaj, a játékosok az adott mérkőzésen ebből semmit se halljanak.

Angliában aSkyy csatorna azt szeretné, ha a közvetítései alatt minél személyesebb, a csapatokhoz kötődő zajt lehetne hallani. Ehhez felhasználnák a korábbi közvetítések felvételét. Talán, az Anfield Roadra közvetítve, még a You ’ll Never Walk Alone sem marad el.

Nyitókép: Pixabay