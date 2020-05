Tisztújítás jön a hárommiliárdos adósság után a teniszszövetségben

Rendkívüli tisztújító közgyűlést kell tartania a Magyar Tenisz Szövetségnek, miután az elnök és az alelnök kivételével minden elnökségi tag lemondott. A szervezet néhány hete bő 3,5 milliárd forintos konszolidációs támogatást kért a sportért felelős államtitkárságtól.

Juhász Gábor, a sportági szövetség főtitkára az InfoRádióban elmondta, az óriási hiánynak több oka is van: szponzori bevételek estek ki, egyes tervezett állami támogatásokról le kellett mondani, illetve helytelen elszámolások következtében vissza is kellett fizetni, és "voltak hibás döntések" is, amelyek pénzbe kerültek a teniszszövetségnek.

Juhász Gábor február óta főtitkár – Richter Attilát váltotta –, előtte sportigazgatóként tevékenykedett a szövetségben, így a mutogatás helyett amondó, a belső vizsgálat ki fogja deríteni, ki felelős a hibás döntésekért.

Feljelentés azért nem született eddig, mert ha ezek az ügyek bírósági szakaszba kerülnek, akkor – Juhász Gábor szavai szerint – a teniszszövetség "várhatna a konszolidációra", közben viszont tisztában van vele, hogy már csak a hiány nagyságrendje miatt is akár "állampolgári kötelesség is lehetne" ilyen helyzetben feljelentést tenni.

Az elnökség a tartozás nagyságrendjéről csak két hete értesült, mert március 11-én bíztak meg egy pénzügyi biztost, aki április 21-én fejezte be a vizsgálatát. Akkor, a tartozás ismeretében küldték el a konszolidációs kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériumának, de a szövetség elnöksége csak ez után kapott teljes tájékoztatást.

A minisztérium most tételes elszámolást vár, de ez már kész is van, hiszen az beküldött elszámolásban tételesen szerepel minden, amit kér.

Az öt elnökségi tag borítékolható lemondását kommentálva elmondta, most egy 280 résztvevős tisztújító közgyűlés jöhet, amit a jelen járványhelyzetben is meg lehet tartani, bár nem lesz egyszerű. Az egyelőre nem tudni, hogy bárki is újraindulna az elnökség tagjai közül, de Juhász Gábor továbbra is szívesen maradna a teniszszövetség vezetésében.

Juhász Gábor bízik benne, hogy a sportállamtitkársággal meg tudnak állapodni, és a tartozások kifizetése reményei szerint június 30-ig megkezdődhet.

