Hivatalosan is megerősítették, hogy Sebastian Vettel az idény végén távozik a Ferrari Forma-1-es csapatától. A 32 éves német pilóta nem hosszabbítja meg szerződését és - az el sem kezdődött 2020-assal együtt - hat idény után elhagyja a maranellóiakat. A La Gazzetta dello Sport úgy tudja, hogy a csapat egyéves hosszabbítást és csökkentett fizetést ajánlott fel, de Vettel visszautasította ezt.

"Közös megegyezéssel hoztuk meg a döntést, valamennyiünk szerint ez volt a legjobb megoldás a helyzetre. Mindketten úgy éreztük, eljött az ideje annak, hogy elváljanak az útjaink, mert így érhetjük el a saját céljainkat" - mondta Mattia Binotto csapatfőnök a Nemzeti Sport Online írása szerint.

„Az egész Ferrari nevében szeretnénk köszönetet mondani Sebastiannak a nagyszerű profizmusáért és az emberi kvalitásaiért, amiket a velünk eltöltött öt évben mutatott, rengeteg szép közös emlékünk van. Eddig nem sikerült együtt elhódítanunk a világbajnoki trófeát, azonban hisszük, hogy ebben a formabontó 2020-as idényben még sok mindent elérhetünk" – tette hozzá Binotto.

Vettel is azt mondta, ő is és a csapat is úgy érezte, már nem áll fenn a kölcsönös szándék, hogy tovább folytassuk a közös munkát a mostani idény után. Kiemelte, az anyagiak nem játszottak szerepet a döntésben.

„Ami az utóbbi hónapokban történik, sokunkat elgondolkoztatott azon, hogy valójában mik az igazán fontos dolgok az életben. Csak használnunk kell egy kicsit a képzeletünket, és megváltoztatnunk a szemléletmódunkat ebben a megváltozott helyzetben.

Én szakítok most rá időt, és elgondolkozom azon, mi számít igazán a jövőmet illetően”

– mondta sokat sejtetően a négyszeres világbajnok.

A német Auto Motor und Sport is arról írt, az a legvalószínűbb, hogy jövőre már nem lehet látni Vettelt a száguldó cirkuszban, bár olasz sajtóhírek szerint a McLaren és a Renault is szívesen látná.

A német döntése beindítja a pilótakeringőt az F1-ben.

Lapok szerint esélyes Vettel utódjának Daniel Ricciadro, akinek lejár a szerződése a Renault-nál, és már többször kifejezte, mennyire nagyra tartja az olasz istállót. A favoritnak azonban Carlos Sainz Jr. számít. A 25 éves spanyol szerződése az év végén jár le a McLarennél, amellyel legutóbb a vb hatodik helyén végzett. Ha végül ő kerül a Ferrarihoz, Ricciardo köthet ki a McLarennél. A Ferrari a saját akadémiája növendékeihez is nyúlhat, de vélhetően Mick Schumacher, Robert Shwartzmann vagy Marcus Armstrong számára ez még nagy ugrást jelentene.

Vettel 102 futamból 14-en diadalmaskodott a Ferrarival, azonban a Mercedes egyeduralkodása miatt világbajnoki címei számát nem tudta gyarapítani a tűzpiros autóval. A német tavaly az ötödik helyen végzett a világbajnokságon, csapattársa, a monacói Charles Leclerc is megelőzte első ferraris évében.

Nyitókép: (MTI/EPA/Srdjan Suki)