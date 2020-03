Szász-Kovács Emese: élveztem minden percet

Büki Lili amerikai, Kun Anna és Muhari Eszter dél-koreai, Szász-Kovács Emese pedig olasz vívótól kapott ki. Utóbbi, Rio de Janeiro olimpiai bajnoka, aki ikergyermekei születése után most tért vissza, nagyon erős ellenfelet kapott a 2018-ban világbajnok Mara Navarria személyében, aki egyelőre még egyértelműen jobb formában van nála. Az első három perc után 1-4, a másodikat követően 4-10 volt az állás, a végeredmény pedig 8-15 lett.

"Élveztem minden percet, amit a páston töltöttem" - utalt később arra is, hogy a szombati selejtezőben hat rövidebb, öt tusra menő asszót vívott, majd három sikeres, direktkieséses párharccal biztosította helyét a főtáblán. - "A 64 közé kerülésnek örülök, büszke vagyok arra, hogy itt lehetek. Ha valaki azt mondja, amikor megszülettek az ikreim, hogy hét hónap múlva vívni fogok és 64 közé is bejutok, akkor azt nem hiszem el neki. Már látszik, hogy jó az irány, amerre haladunk, sok korábbi érzés előjött, még olyan is, ami edzésen nem, de vannak nagy hibák is, amiket ki kell javítani" - tette hozzá.

A tokiói olimpiára a magyar női párbajtőrcsapat már nem juthat ki és az egyéni világranglistán sem áll senki kvótás helyen, de az áprilisi, európai zónakvalifikációs versenyen, Madridban még osztanak egy kvótát. Erre a viadalra mehet majd egy magyar, és az egyik pályázó Szász-Kovács Emese.

Nyitókép: Illyés Tibor