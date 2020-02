Balázs Attila negyeddöntős a riói tenisztornán

A selejtezőből szerencsés vesztesként főtáblára került magyar játékos rendkívül rosszul kezdte a Thiago Monteiro elleni mérkőzést, ugyanis bár megnyerte az első játékot, utána brazil ellenfele sorozatban hat gémet söpört be, így 31 perc után máris szettelőnybe került.

A világranglistán jövő héttől pályafutása során először a legjobb százban szereplő Balázs ezt követően lemásolta az első játszma forgatókönyvét, csak fordítva, azaz 0:1 után három brékkel könnyedén a maga javára fordította a szettet.

A továbbjutást eldöntő harmadik felvonásban Balázs 3:2-es vezetéséig mindkét fél megnyerte adogatójátékát, ekkor a magyarnak sikerült fogadóként - ráadásul semmire - nyernie. Ezt követően Balázs 5:3-as vezetésnél már a meccsért szervált, de ha adogatóként nem is, fogadóként utána sikerült lezárnia az 1 óra 52 perces találkozót.

?? for more



Lucky loser Attila Balazs reaches a first ATP tour level quarter-final since Umag 2019 after bouncing Monteiro 1-6 6-1 6-4.#RioOpen pic.twitter.com/KQyWguD7LV