Neymar először segíthet a PSG-nek, Haaland a Dortmundnak

A Liverpool menedzsere szerint a párizsiak a sorozat esélyesei, ami már csak azért is meglepő, mert a PSG az elmúlt években (ha úgy tetszik: a legújabb nagybevásárlások kezdete óta) ősszel általában kiválóan szerepel a csoportszakaszban, aztán viszonylag gyorsan kiesik tavasszal. Igaz, tavaly például extrém balszerencsés körülmények között, de mégis csak búcsúzott a Manchester United ellen. Neymar a Párizsba igazolása óta még egyszer sem tudott lendíteni ebben a szakaszban a csapatán.

Most is fura előzmények után várja a mérkőzést, hiszen bordasérülése miatt a PSG legutóbbi négy tétmérkőzését kihagyta, miközben egy Magyarországon is ismert divatmárka „nagyköveteként” szerződésbeli kötelezettségeinek azért eleget tett, s utazgatott a múlt héten. Thomas Tuchel, a csapat edzője mindazonáltal számít rá, mint ahogyan Kylian Mbappéra is, aki állítólag kisebb sérülés miatt hagyta ki a hétvégi, Amines ellen bajnoki találkozót. A BL mostani góllövőlistájának élcsoportjában Mbappénak a legjobb a perc/gól mutatója.

Lehet, hogy Klopp a PSG dicséretekor elsősorban honfitársának és barátjának, Thomas Tuchelnek is kedvezni akart. Apropó, Tuchel! A sárga-feketéket 2015 és 2017 között irányító, a klubtörténet legutóbbi trófeáját edzőként jegyző tréner nem a legnagyobb szeretetben vált el annak idején a BVB vezérkarától, s a helyzet azóta sem javult. Bizonyságul elég idézni Hans-Joachim Watzkét, a klub ügyvezetőjét, aki azt mondta:

„Két évig együtt dolgoztunk együtt, és végül a dolgok kissé eldurvultak. Alighanem már soha az életben nem leszünk jó barátok.

De ez már egy hároméves történet, tisztelettel fogjuk fogadni, hiszen legutóbb vele nyert a csapat egy trófeát.”

A németek egyébként tartanak Neymartól is, de elsősorban Mbappétól, aki két gólt is szerzett ellenük az AS Monaco tagjaként abban az emlékezetes párharcban, amelyben egy nappal a kiírt után játszották végül le a mérkőzést, miután bombatámadás érte a Dortmund buszát. Egyébként ez volt az az ominózus eset, amelynek körülményei és kezelése miatt végül megromlott Tuchel és a vezetőség kapcsolata.

A német sajtó kíváncsian várja Erling Haaland bemutatkozását a Bajnokok Ligájában a Borussia Dortmund tagjaként. A számok lenyűgözőek: Haalandnál, aki egyébként először szerepelt tavaly ősszel ebben a sorozatban, csak Robert Lewandowski szerzett több gólt a csoportszakaszban. A fiatal norvég támadó akkor még az RB Salzburg tagja volt, majd húszmillió euró ellenében januárban a Borussia Dortmundhoz igazolt, ahol eddig

öt bajnoki mérkőzésen, 305 játékperc alatt, nyolc gólt szerzett.

Még egy, részben Haaland és Mbappé eredményességével is összefüggő adat arról, miért számíthat a nagyvilág ma este látványos mérkőzésre a Westfalenstadionban: 2020-ban eddig a Borussia Dortmund öt Bundesliga-mérkőzésen huszonkét gólt szerzett, a PSG pedig a Ligue 1-ben hét forduló alatt huszonnégyet termelt.

Borussia Dortmund–Paris Saint-Germain BL-nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, Dortmund, 21.00 (tv: Spíler2)

Várható kezdőcsapatok

Borussia Dortmund: Bürki – Zagadou, Hummels, Piszczek – Hakimi, Guerreiro – Sancho, Can, Witsel, T. Hazard – Haaland. Paris Saint-Germain: Navas – Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat – Di María, Gueye, Verratti, Neymar – Icardi, Mbappé

Nyitókép: MTI/EPA/Ian Langsdon