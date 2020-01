Hosszú Katinka kezében van Gyurta Dániel utolsó edzőjének sorsa

A napokban személyesen egyeztetett a Magyar Úszó Szövetség vezetése és Hosszú Katinka arról, hogy mik a felkészülési tervei a háromszoros olimpiai bajnok úszónak - tudta meg az InfoRádió Wladár Sándortól, a szövetség elnökétől.

"Teljesen biztosan tudja, hogy mit akar, leadta a felkészülési tervét, én azt kérdeztem csak tőle, mi az, amiben mi tudunk segíteni, erre ő azt mondta, Nagy Józseffel kapcsolatban le fogja írni, milyen gyakorisággal, rendszerességgel kívánja igénybe venni ennek a nagyszerű úszóedzőnek a munkáját. Az teljesen biztos, hogy lesz szerződés a Magyar Úszó Szövetség és Nagy József között" - számolt be a megbeszélés részleteiről. A tartalomról, így

az összegről is majd az dönt, Hosszú Katinka milyen mennyiségű munkára számít Nagy Józseftől,

Gyurta Dániel aktív pályafutásának utolsó edzőjétől.

Hosszú Katinkának a minap megszakadt, 200 m vegyesen fennállt, sok éves veretlenségi sorozatában egyébként semmi kivetni valót nem talál, ez lényegében "csak a pénzről szólt", csak egy állomása volt a felkészülésnek.

"Azt is tudjuk Katinkáról, hogy az edzőtáborok után nem szokott jól versenyezni, a versenyek egymásutánisága hozza meg az ő formáját, teljesen biztos, hogy mostantól számos versenyen fog részt venni, a formáját így fogja felépíteni. Az országos bajnokságra, tavaszra formába is fogja hozni magát" - számolt be a Hosszú Katinka által elmondottakról Wladár Sándor.

Hosszú Katinka 200 pillangós nagy vetélytársáról, Szilágyi Liliánáról szólva azt mondta, nem okozott neki meglepetést.

"A 200 pillangó nagyon szoros verseny lesz, ami az olimpiai kijutást illeti. A válogatási időszak a márciusi országos bajnokság zárónapjáig (március 28. - a szerk.) tart, akik odáig a két legjobb idővel rendelkeznek egy adott versenyszámban, védettséget élveznek onnantól az olimpiáig. Tartogathat még meglepetéseket az előttünk álló két hónap.

Szilágyi Liliánáék is leadták a tervüket, meg fogják kapni a segítséget ők is. Mindenfajta kritika ellenére nagyon egymásra találtak Shane Tusuppal"

- szögezte le az úszóelnök, aki szerint "bármi megtörténhet".

Azt azért nem várja, hogy az ob-ra megtelik az 5000 férőhelyes Duna Aréna, de biztosnak tartja, óriási médiaérdeklődés övezi majd a "szakmai eseményt", aminek helyszínét az úszók igényelték, ez a medence ugyanis Európa egyik leggyorsabbja.

