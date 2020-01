Két testvérpár igen, de Burján Csaba nem lesz ott a debreceni Eb-n

Bánhidi Ákos szövetségi kapitány a magyar csapat Debrecenbe utazását megelőző sajtóbeszélgetésen azt mondta: a válogatott összeállításában nekik, akik minden nap látták, mi zajlott az edzéseken, nincs nagy meglepetés.

"John-Henry edzői hívásra került be a csapatba, mert nagyon jól áll a lábán"

- utalt Bánhidi arra, hogy az amerikai születésű versenyző a szeptemberi országos bajnokságon bukott, a szárkapocscsontjából letört egy darab, amit műtéttel hoztak rendbe.

"Az, hogy teljesen rendbe jöjjön, egy folyamat vége lesz majd, de minden dicséret megilleti amiatt, amilyen szintre mostanra eljutott" - tett hozzá a szövetségi kapitány.

A férfiaknál a magyar csapat ötödik tagja Varnyú Alex lesz, míg a női együttest Jászapáti Petra, az ausztrál születésű Lockett Deanna, Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia és Sziliczei-Német Rebeka alkotja.

Az, hogy az egyéni versenyekben kik indulhatnak - a férfiaknál hárman, a nőknél ketten nevezhetők -, a szerdai csapathirdetésen derül ki. "Télvíz idején sok minden érheti az embert, betegség, sérülés is közbejöhet.

Vannak még kérdőjelek, az eddigi eredményekből azért lehet erős következtetéseket levonni"

- fogalmazott ennek kapcsán Bánhidi, aki szerint a cél, hogy a magyarok kihozzák magukból a maximumot.

A váltóval olimpiai bajnok Burján Csabával kapcsolatban kijelentette: sajnálja, hogy a sportoló nem erősíti a csapatot - a versenyző a decemberi, sanghaji világkupa előtt tett közösségi oldalán sértő megjegyzést Kínára, ami miatt fegyelmi eljárás zajlik ellene -, ugyanakkor "ezzel már nem foglalkoznak".

A fájdalom a múlté

Az ugyancsak olimpiai bajnok Liu Shaoang elmondta, a felkészülését egy kisebb hátsérülés nehezítette, de az elmúlt napokban ismét teljes értékű edzésmunkát tudott végezni.

"A harmadik-negyedik világkupa-forduló után kezdődtek a panaszok, olyan nagy volt a hátfájásom, hogy már járni sem tudtam, de a legborzasztóbb az volt, hogy a jégen is fájt" - nyilatkozta a fiatalabb Liu-testvér, aki szerint ugyanakkor mostanra már mentálisan is rendben van, a fájdalom csökkenésével meg is nyugodott.

"Szeretnénk mindig az előző évi teljesítményt túlszárnyalni, a legjobb három mindig a szemünk előtt lebeg, most is ezt tűztem ki célul" - mondta Liu Shaoang, aki tavaly Dordrechtben két arany- és két ezüstéremmel zárt. A váltóban bekövetkezett tagcserékkel kapcsolatban kijelentette, minden nap együtt edzenek, korcsolyáznak, így az összeszokottsággal nem lesz baj.

"Mindenki felkapja a fejét arra, hogy két ilyen testvérpár is magyar színekben versenyez" - mondta Kruegerékről Liu Shaoang, akik magyar válogatottsága számára is plusz motivációt jelent.

A női csapatból Jászapáti Petra kijelentette, jó futamfelépítést, jó versenyzést, és egy szuperdöntőt vár magától a debreceni kontinensviadalon.

"Jól felkészültünk, karácsony óta azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb formában legyünk, remélem, ez ki is fog jönni" - fogalmazott Jászapáti, aki 500-on, 1500-on és a váltóval is bízhat a jó szereplésben.

"Összesen öt versenyt futottunk a váltóval, de edzésen is nagyon sokat gyakoroltuk a versenyszituációkat. Remélem, mostanra összeértünk annyira, hogy ez a jégen is látszódjon" - tekintett előre a debreceni viadalra. Meglátása szerint az előzésekben fejlődött legtöbbet, és mivel a 2017-es, magyarországi olimpiai kvalifikációs világkupa "jó élmény volt számára", bízik abban, hogy Debrecenből is hasonló élményekkel fog hazatérni.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor