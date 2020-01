 Hivatalos: Danyi Gábor és Elek Gábor irányítja a női kézilabda-válogatottat március végéig

Az olimpiai kvalifikációs tornán sorrendben Kína, Szerbia és az ötkarikás játékokon címvédő Oroszország lesz a magyarok ellenfele, a csoport első két helyezettje jut ki a tokiói olimpiára. "Úgy érzem, nagyon erős lesz a szakmai stáb, jó csapatot fognak alkotni, hiszen külön-külön is alkalmasnak tartom mindkét szakembert szövetségi kapitánynak" - mondta Pálinger Katalin, az MKSZ alelnöke. Hozzátette:

Danyi Gábor és Elek Gábor is első szóra elvállalta a megbízatást, és klubjaik is támogatták a kinevezésüket.

Novák András operatív igazgató elárulta, módosítani szeretnék azokat az időpontokat, amelyek a válogatott játékosok klubcsapatainak bajnoki mérkőzéseit érintik, hogy a nemzeti csapat a hivatalos időszakhoz képest korábban, már a március 9-i héten megkezdhesse a felkészülést a győri tornára.

"Óriási megtiszteltetés, hogy rám, ránk gondolt a magyar szövetség a jelenlegi helyzetben, éppen ezért egy pillanatig nem gondolkoztam a felkérésen, de talán mondhatom ezt Elek Gábor nevében is" - emelte ki Danyi Gábor. Kijelentette, az olimpiai selejtező olyan lehetőség a sportág számára, amely most minden mást fölülír a magyar kézilabdázásban.

"Összefogásra, őszinteségre van szükség, ez szükséges ahhoz, hogy együtt kivívjuk az olimpiai részvételt.

Hamarosan kialakul a felkészülés menetrendje is, folyamatosan egyeztetünk a közös munkáról" - tette hozzá. Elek Gábor úgy vélekedett, nagyon kevés idő áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy nagy átalakításokba kezdjenek. A támadójátékra kiemelt figyelmet kell fordítaniuk, és a klubmunkára is támaszkodniuk kell. "Fontos tényező lesz, hogy a célkitűzések miatti nyomást kezelni tudjunk, erre külön figyelnünk kell a szakmai stábban. Felszabadult, mentálisan is jó állapotban lévő válogatottat szeretnénk" - nyilatkozta.

A magyar válogatott a tervek szerint februárban már közös összetartáson vesz részt, majd március 10-én kezdené meg a közvetlen felkészülést az olimpiai selejtezőre.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége 2020. január 7-i hatállyal mentette fel tisztségéből a női kézilabda-válogatott kapitányát, a dán Kim Rasmussent, akit 2016-ban neveztek ki. A döntés előzménye, hogy a válogatott a legutóbbi, decemberi világbajnokságon csak a 14. helyet szerezte meg csapatával, a románok elleni vesztes csoportmérkőzés után pedig Rasmussen több olyan kijelentést is tett, amiért a nemzetközi szövetség felfüggesztette a munkájából, és az etikai bizottság döntéséig azt sem lehet tudni, hogy végül milyen szankcióval sújtják.

