A nőknél már két forduló lezajlott, kedden pedig a férfiak számára is elkezdődik a vízilabda Európa-bajnokság a Duna Arénában. A magyarok első ellenfele Törökország lesz, ez könnyed bemelegítésnek ígérkezik a csoport első helyéről várhatóan döntő, spanyolok elleni csütörtöki csata előtt.

Märcz Tamás szövetségi kapitány a rajt előtt az InfoRádiónak elmondta: háromhetes felkészülést végeztek, ami nagyjából fele annak, amire egy nyári világverseny előtt idő van. Szerencsére jó állapotban érkeztek az edzőtáborba a játékosok, és minőségi munkát tudtak végezni.

„Remélem, hogy minden a helyére a kerül a rajtra”- mondta a szakvezető, aki szerint az lesz a fontos, hogy fejben ki bírja tovább. Úgy érzi, az erőnléttel nem lesz gond, ezért arra kell fókuszálni, hogy a hosszú torna alatt el tudják foglalni magukat mentálisan is.

A kapitány szerint hat riválissal kell számolni. Szerbia az egyik legnagyobb esélyes, de a horvátokat is annak lehet tekinteni. Várhatóan jó csapattal érkezik a tavalyi vb két döntőse, Olaszország és Spanyolország is. Oda kell figyelni Montenegróra és a görögökre is – sorolta.

„Azt szeretnénk, hogy először nyerjünk a spanyolok ellen,

az lesz a legfontosabb és nagyot lendíthet azon, hogyan alakul a folytatás” - emelte ki Märcz Tamás. Valóban nem mindegy a csütörtöki eredmény. Csoportelsőként rögtön a nyolc közé kerülne a magyar együttes, míg második hely esetén még egy meccs várna rá, ráadásul utóbbi esetben a szerbek ágára kerülne.

Budapest, 2020. január 10. Varga Dénes, a budapesti vízilabda Európa-bajnokságra készülő válogatott csapatkapitánya edzésen a Duna Arénában 2020. január 10-én. Az Eb-n mindkét nemnél egy olimpiai kvóta szerezhető. MTI/Szigetváry Zsolt

„Azzal a szándékkal vezetem ezt a csapatot, hogy megnyerjük a tornát" – jelentette ki határozottan a tornát felvezető sajtótájékoztatón Varga Dénes csapatkapitány. Az olimpiai bajnok szerint nem szabad, hogy teher legyen az, hogy a csapat hazai közönség előtt szerepel, sokkal inkább élvezni kell a helyzetet, hogy ilyen környezetben, telt ház előtt, egy csodálatos közönség előtt ugorhatnak medencébe.

A férfiválogatott kerete Kapusok: Nagy Viktor (Szolnoki Dózsa), Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnoki Dózsa), Erdélyi Balázs (A-Híd OSC-Újbuda), Hárai Balázs (A-Híd OSC-Újbuda), Hosnyánszky Norbert (ZF-Eger), Jansik Szilárd (FTC-Telekom Waterpolo), Mezei Tamás (FTC-Telekom Waterpolo), Manhercz Krisztián (A-Híd OSC-Újbuda), Pohl Zoltán (FTC-Telekom Waterpolo), Varga Dénes (FTC-Telekom Waterpolo), Vámos Márton (FTC-Telekom Waterpolo), Zalánki Gergő (FTC-Telekom Waterpolo)

Az Eb-ről az aranyérmes szerez olimpiai kvótát – bizonyos esetben azonban a negyedik hely is tokiói repjegyet érhet, ugyanis a szerb, az olasz és a spanyol válogatott is rendelkezik már indulási joggal.

Az Eb-k történetében a magyar válogatott a legsikeresebb, eddig 12-szer győzött, igaz, legutóbb 1999-ben. A legutóbbi tornán a nyolcadik lett a csapat, az volt a második legrosszabb eredménye.

A törökökkel eddig háromszor játszottak a magyarok, és mindannyiszor nyertek, legalább 20 gólt szerezve.

A keddi program A csoport:

Szlovákia-Montenegró 11.30

Németország-Horvátország 14.30

B csoport:

Románia-Hollandia 10.00

Szerbia-Oroszország 17.30

C csoport:

Málta-Spanyolország 13.00

Magyarország-Törökország 19.30

D csoport:

Franciaország-Georgia 16.00

Olaszország-Görögország 21.00

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt