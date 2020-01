Húsz gólig jutott a női pólóválogatott

A horvátokat egy híján húsz góllal legyőző magyarok második "bemelegítő" mérkőzésükre készültek, tekintve, hogy az északi szomszéd válogatottja a nyitókörben 31-2-re kapott ki az oroszoktól.

A szlovák gárda azon kívül, hogy az első percben betalált, szinte semmi ellenállást nem tanúsított, még emberelőnyben is csak hazaadással felérő lövésig jutott, ami nem okozott gondot Kasó Orsolyának. Úgy tűnt, Bíró Attila támadásban a centerjáték erőltetését kérte a játékosoktól, ugyanis rengeteg bejátszást kapott Gyöngyössy Anikó és Parkes Rebecca is. Az első két negyed után főként Rybanska Natasát lehetett kiemelni, aki három kifejezetten szép és pontos távoli lövéssel talált be.

A nagyszünet után a magyar csapat kissé belealudt a szlovákok elképesztően lassú tempójába, ráadásul a riválisnak sikerült felavatnia egy ejtéssel a csereként beálló Gangl Edinát.

A játék képe az utolsó negyedben sem változott, a magyarok 18 góllal nyertek, és készülhetnek az oroszok elleni, szerdai csoportrangadóra.

Európa-bajnokság (Duna Aréna), nők, csoportkör, 2. forduló:

A csoport:



Magyarország-Szlovákia 20-2 (5-1, 5-0, 4-1, 6-0)

Duna Aréna, v.: Korzyna (lengyel), Colombo (olasz)

gólszerzők: Keszthelyi 6, Rybanska, Leimeter 3-3, Szilágyi 2, Parkes, Gurisatti, Gyöngyössy, Garda, Vályi, Illés 1-1, illetve Stankovianska, Peckova 1-1 A csoport állása: 1. Oroszország 6 pont (58-4), 2. Magyarország 6 (45-8), 3. Görögország 6 (44-10), 4. Horvátország 0 (9-43), 5. Szerbia 0 (9-53), 6. Szlovákia 0 (4-51) A magyar csapat további programja: szerda: Magyarország-Oroszország 19.00 péntek: Magyarország-Görögország 19.00 vasárnap: Magyarország-Szerbia 19.00

