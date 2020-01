Itt az újabb szexvideóbotrány

Kedden bukkantak fel a közösségi médiában olyan felvételek, amelyeken a másodosztály 26. helyén álló, egykor szebb napokat látott csapat szakvezetője, a 43 éves Victor Sanchez szerepel – a hírek szerint intim helyzetben. Például a csapat mezét viselve a nemi szervét mutatja a kamerának.

Nem sokkal később a klub hivatalos közlemény jelezte, az ügy kivizsgálásáig felfüggeszti állásából a trénert, akinek egyébként sem jósoltak már hosszú karriert Andalúziában, mert a várakozásoknál jóval gyengébben szerepel a csapata.

Sanchez ezek után szintén a Twitteren posztolt egy üzenetet, amely szerint bűncselekmény áldozata lett, illetéktelenek jogtalanul szerezték meg a személyes felvételeit, ezért a rendőrséghez fordult. Arra is figyelmeztetett az edző, hogy azok is bűncselekményt követek el a spanyol büntető törvénykönyv szabályai szerint, akik a hozzájárulása nélkül megosztják, továbbítják az illegális videókat.

A Malaga tulajdonosa, Abdullah Al Thani erre megfosztotta a Twitteren egy korábbi sejtelmes, versbe szedett posztját, amelyben azt írja, szeretné tudni, hogy ki az az ember, aki folyton hazudik, és nem akarja beismerni a hibáját. "Légy erős, és mondd ki, hibáztam" – írja a végén az elnök.

We still waiting to know Who is the person he lying always ?

he is like the Angel Never make mistakes

He does not want to admit the mistake

just one time said the truth

Did you think that will help you

of you always lying to everyone !?

Be strong and say I make a mistake

(....)