Csodagól fosztotta meg a győzelemtől a Chelsea-t, rangadót nyert az Arsenal

Szerdán este megszakadt az Arsenal kíméletlenül rossz sorozata, a londoni csapat 2-0-ra győzött a Manchester United ellen. A két ősi rivális játéka az elmúlt években sokszor nem volt méltó a korábbi időszakéhoz, és a rangadók egy része is elmaradt a várakozásoktól.

Az új vezetőedzővel, Mikel Artetával már vasárnap a Chelsea ellen is sokáig biztatóan játszott az elmúlt 60 év egyik legrosszabban szereplő Arsenalja, de akkor a hajrában elvérzett a házigazda együttes az Emirates Stadionban (1-2). Most is a vendégcsapat támadott többet a második félidőben, de a Manchester United ellen a szünetre kétgólos előnyt épített ki az Arsenal (az ősszel egyaránt sokat bírált Pepe és Sokratis használta ki a védelmi hibákat), és ezúttal nem engedte ki a kezéből a győzelmet, sőt, gólt sem kapott (2-0).

Az Arsenal sztárjai az első félidőben a Wenger-korszak látványos meccseit idézték, majd a másodikban átadták a teret a Unitednek, és precízen védekeztek. A november végén menesztett Unai Emeryvel az őszi időszakban egyikre sem volt sokszor példa... A Manchester United harmatgyengén játszott a szünetig, Ole Gunnar Solksjaer menedzser nem véletlenül szeretné januárban egy-két játékossal megerősíteni a csapatát, amely ötpontos hátrányban van a Chelsea-vel szemben.

A Chelsea Azpilicueta góljával hamar vezetést szerzett a Brighton otthonában, de a hajrában az iráni Jahanbakhsh szenzációs ollózással egyenlített. A Tottenham 1-0-ra kikapott a Southampton vendégeként, a hazaiak csatára, Ings volt ezúttal is eredményes, José Mourinho menedzser pedig első balhéján van túl új csapatánál, az ellenfél kapusedzőjével ordítozott, és sárga lapot kapott.

"Goromba voltam egy idiótával" - fogalmazott a meccs után portugál, aki elismerte, hogy jogosan figyelmeztette a játékvezető. Nagyobb problémája ugyanakkor, hogy a Tottenham a vereséggel ismét távolodott a BL-szereplést érő helyektől, Kane pedig valószínűleg hetekre kiesett sérülése miatt.

A dobogón álló csapatok közül a Leicester - Vardy nélkül - parádézott és nyert 3-0-ra a Newcastle otthonában, a Manchester City pedig Jesus duplájával győzött 2-1-re a vendég Everton ellen. A szezon egyetlen veretlen együttese, a toronymagas bajnokesélyes Liverpool csütörtökön este 9 órától a Sheffield Uniteddel játszik az Anfield Roadon.

Premier League, 21. forduló:

Arsenal-Manchester United 2-0 (2-0)

Brighton-Chelsea 1-1 (0-1)

Burnley-Aston Villa 1-2 (0-2)

Newcastle United-Leicester City 0-3 (0-2)

Southampton-Tottenham Hotspur 1-0 (1-0)

Watford-Wolverhampton Wanderers 2-1 (1-0)

Manchester City-Everton 2-1 (0-0)

Norwich City-Crystal Palace 1-1 (1-0)

West Ham United-Bournemouth 4-0 (3-0)

csütörtökön: Liverpool-Sheffield United 21.00

A tabella élcsoportja:

1. Liverpool 19 meccs/55 pont

2. Leicester City 21/45

3. Manchester City 21/44

4. Chelsea 21/36

5. Manchester United 21/31

6. Tottenham 21/30

Nyitókép: MTI/EPA/Kieran Galvin