Baji Balázs: itt többről van szó, mint egy stadion megépítéséről

Az időszaknak megfelelően teljes értékű munkát végez Baji Balázs korábban megsérült világbajnoki bronzérmes gátfutónk, ami azt jelenti, novemberben "általános munkában" van.

"Már egyre jobban közeledünk a technikai, minőségi munkához, de még lassabb sebességgel, alacsonyabb gáton futok, inkább a technikára figyelve, emellett gyorsasági-állóképességi-erőfejlesztési feladataim vannak" - mondta az InfoRádióban a sportoló.

December közepén már látszani fog, képes lesz-e, illetve mikor lesz képes versenyszerű gátfutásra.

"Ha minden rendben lesz, január-februárban újra rajthoz állhatok, jelenleg nem látom akadályát, de még várni kell másfél hónapot, hogy ki lehessen jelenteni, hogy rendben vagyok" - tette egyértelművé.

Az elmúlt hetekben igen intenzíven kampányolt a 2023-as atlétikai vilgábajnokság budapesti megrendezése mellett, ami tulajdonképpen már a politika mozgástere. Mégis fontosnak érezte, hogy nyíltan beleálljon egy ilyen kérdésbe.

"A világbajnoki bronzérmem után sikerült olyan ismertségre és népszerűségre szert tennem, és nem csak sportberkekben, hogy újból néspszerűvé vált az atlétika, és újból sokan odafigyelnek rá. Ez nyilvánvalóan felelősség is, közvetlenül nem is vagyok benne a politikában és nem is szeretnék, de mégsem szerettem volna azt, hogy olyan döntés szülessen a fejünk felett, amelybe nekünk nem is lett volna beleszólásunk; mutatni szeretnénk, hogy a világbajnokság mennyire fontos, és hogy

itt sokkal többről van szó, mint egy stadion építése, egy egész sportág jövőjéről is szó van.

A létesítmény a tömegsportot is ki fogja tudni szolgálni a jövőben. Nem szerettük volna, hogy ebben az ügyben mi ne mondjuk el a véleményünket, ne álljunk ki a saját sportágunk mellett. Örülök, hogy sokan mellénk álltak" - mondta Baji Balázs

Nyitókép: Urs Flüeler