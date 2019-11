Időt kért a kormánytól Karácsony Gergely az atlétikai stadion ügyében

Az InfoRádióban kedd este tett ígéretéhez híven három területet vitt a szerdai kormányülésre Karácsony Gergely főpolgármester.

a budapesti közlekedés ügye

Liget projekt jövője

Egészséges Budapest Program

Karácsony Gergely a kormányülésről távozóban újságírók előtt elmondta, ezen az ülésen nem is főpolgármesterként, hanem a kerületeket képviselő politikusként volt jelen.

"Sok munkánk van még, sok szakmai vitánk is lesz; azt szűrtem le a beszélgetésből, hogy szakmai kérdésekben könnyebb közös nevezőre jutni, mint politikai kérdésekben" - mondta Karácsony Gergely.

Az atlétikai stadion ügyében folytatott párbeszédről szólva kiemelte, azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosi önkormányzatnak tegye lehetővé a további tájékozódást, de november végére kialakítja az álláspontját Budapest is.

Ehhez kapcsolódva Gulyás Gergely kancelláriaminiszter úgy fogalmazott,

a kispesti drukkereknek jó hír, hogy a Bozsik Stadion építését befejezik, és a kézilabdacsarnok megépítését sem fenyegeti veszély.

A Liget-projekt ügyében elhangzott, hogy egyetértés alakult ki egy, a Városligetet elkerülő felüljáró építésének szükségességéről a Szegedi úton, ezáltal autómentessé válhat a terület.

Gulyás Gergely kiemelte még, hogy Karácsony Gergely világossá tette, mely beruházásokra nincs szüksége a fővárosnak és melyekre van, november végén pedig folytatódik az atlétikai stadion körüli konzultáció.

Az egészségügyi fejlesztésekkel kapcsolatban mindketten egyetértettek abban, hogy a kerületek és a főváros egyeztetésére van szükség. Ilyen ügy

a XI. kerületi szuperkórház ügye is, amiben a helyszínvita továbbra is fennáll Budapest és a kormány között, különösen a közlekedési problémák miatt

- derült ki Karácsony Gergely szavaiból.

Karácsony Gergely kérdésre válaszolva azt is kifejtette, nem minden kezdeményezése "aratott átütő sikert". Ilyen volt például, amikor azt kérte, a BKV finanszírozását a nemzetközi sztenderdek alapján oldják meg: egyharmad állami pénz, egyharmad budapesti forrás, egyharmad jegybevétel.

Személyi kérdésekről szólva elmondta:

saját kezdeményezése volt Atkári János alkalmazása

a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. igazgatóságában - vele Demszky Gábor után Tarlós István is elégedett volt.

A főpolgármester számára mindegy, hogy lesz-e Budapest Minisztérium, neki az is megfelel, hogy a fővárosért a kormányban Gulyás Gergely feleljen, de akár egy tárca is jó megoldás lehet - a kérdésről most nem egyeztettek.

A zuglói parkolás ügyében érkezett kérdésre válaszolva azt mondta, most egy költséghatékony fordulat történt az új parkolóórák beszerzésével a korábbi, kevésbé takarékos megoldás helyett.

Karácsony Gergely kedden az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt - a beszélgetést alább megnézhetik.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán