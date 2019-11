Fucsovics Márton új edzőt választott

Fucsovics Márton a következő szezonban két magyar szakemberrel, Jancsó Miklóssal és Nagy Zoltánnal dolgozik együtt, mellettük Vaskó Balázs kondiedző lesz még a csapat tagja, illetve keresik a fizioterapeutát is a stábba - értesült a Nemzeti Sport.

„Az idén előbb szerződést bontott Sávolt Attilával, majd a francia Olivier Taumával próbálkozott, de nem tudott vele ott lenni minden tornán, ezért választott most két edzőt, így legalább huszonhat versenyen lesz vele tréner. Mindenképpen magyar edzőt keresett, mert így nem fordulhat elő, hogy a külföldi szakember hazautazik a családjához, ő pedig tréner nélkül készül Magyarországon.

Jancsó, aki korábban Szávay Ágnessel is dolgozott együtt, segítette Fucsovics munkáját a szezon végén, Bécsben is vele volt. Nagy Zoltánt Jancsó javasolta, de Fucsovics is régóta ismeri, és kedveli benne, hogy rendszerszerető ember, amire a sportoló szerint momentán nagy szüksége van. Nagy magyar bajnok teniszező, korosztályos versenyzőként Tim Henmant is legyőzte, edzőként pedig Kellner Ádámmal dolgozott együtt.

A következő szezonban a The Path Sports Management nevű iroda és a Joó György által vezetett Tenisz Pro Kft. közösen intézi majd Fucsovics ügyeit, de már 2019-ben is együttműködött a két cég. A The Path csapatának tagja Baji Balázs, Márton Anita és Milák Kristóf is.

Fucsovics január elsején utazik Dohába, ott kezdi meg az új évet, aztán Ausztráliában versenyez, majd februárban európai, márciusban amerikai tornákon indul. Jancsóval és Naggyal egyelőre a februári, dubai viadal végéig állapodott meg, de bízik a hosszabb távú együttműködésben.

Nyitókép: MTI/EPA/Daniel Murphy