Kapás Boglárka az ISL-ről: megtiszteltetés nekem az egész

Teljesen más verseny volt, mint amit eddig megszoktunk - foglalta össze az ISL versenyét az InfoRádióban Kapás Boglárka, az Újpest olimpiai bronzérmes és világbajnok úszója. Ismert, a közkedvelt sportoló a budapesti Duna Arénába múlt hétvégén eljött sorozatban voltaképp Hosszú Katinka csapata, az Iron Team ellen úszik a London Roar színeiben.

"Elmondták nekünk az elején, hogy azért vagyunk itt, hogy szórakoztassunk, ami ugye furcsa volt, mert tényleg éreztem is, hogy a csapatért úszom amellett, hogy magamból szokás szerint 110 százalékot próbálok kihozni" - fogalmazott Kapás Boglárka, aki szerint minden úszó érezte, hogy "ez most valami más", sokkal több élvezetet is nyújtott.

Csapatként Dallas után Budapesten a London Roar szerezte a legtöbb pontot, aminek nagyon örül, és

óriási megtiszteltetés számára,

hogy ennyi kiváló és tehetséges úszóval, emberrel tempózhat egy csapatban.

A saját teljesítményéről szólva elmondta, négy hét felkészülésből érkezett a dallasi állomásra, vagyis "nem nagyon tudott még úszni", de igyekezett aktuálisan a legjobbat alakítani, ráadásul 25 méteres medencében - amiben zajlanak a küzdelmek - egyetlen métert sem gyakorolt ebben az idényben még.

"Akadály volt, hogy a fordulókat még egyáltalán nem tudtam begyakorolni, nem éreztem rá a 25 méteres medence ritmusára, ehhez képest egész jól ment Dallasban és Budapesten is" - elemezgetett Kapás Boglárka, akinek időeredményei 400 gyorson és 400 vegyesen is Dallasról Budapestre 1-2 másodpercet javultak.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás