Amiről Hosszú Katinka bajai kislányként álmodott, már mind megvan

Tartja kijelentését, mely szerint egyetlen olimpiai aranyéremnek is nagyon tudna már örülni Hosszú Katinka a tokiói olimpián - derül ki a háromszoros ötkarikás győztes úszó Molcsapat.hu portálnak adott interjújából.

"Néha szívesen lepihennék egy kicsit, és nem csinálnék semmit, ugyanakkor úgy vagyok vele,

ezek a lehetőségek nem várnak meg"

- mondta az Iron Lady, akire ezt senki nem erőltette rá, ő magától akarja mindazt, amiben benne van. Szerinte az úszás nagyon tiszta dolog: "beleteszed a munkát, és a végén kiveszed belőle az annak megfelelő eredményt".

Azt szeretné, hogy ha egyszer háta mögött hagyja az úszósportot, úgy emlékezzenek rá mint egy pozitív változásokat hozott figura. "Nem a címek, a rekordok vagy az újonnan létrehozott úszósorozat vagy az úszók érdekében tett erőfeszítéseim a fontosak, hanem azok hatása az emberekre. Ha ezt elérem, maradéktalanul boldog leszek" - fogalmazott.

A prioritás azért most továbbra is a tokiói olimpia - januárig persze a Világkupa-győzelem és az ISL sorozat mellett -, amivel kapcsolatban szerinte

"az emberek elvárják" tőle a sikert, de ehhez jobban kell dolgoznia, mint az első aranyérmek alkalmával: Rio óta ő a bajnok, mindenki őt akarja letaszítani a trónról.

Bejelentette, részt vesz az évzáró rövid pályás Európa-bajnokságon is.

Annak a korábbi nyilatkozatnak, hogy már egy arannyal is boldog lenne Tokióban, nagyobb visszhangja lett, mint gondolta, még a családja is megijedt tőle, ettől függetlenül így gondolja, hisz "az embereknek fogalmuk sincs, mennyi munka van egy ezüstéremben, vagy akár egy negyedik helyben is".

Arra azért felhívta a figyelmet, hogy

a 400 vegyes a királyszám, 200 vegyesen pedig veretlen, ezért "mindegy", melyiket nyeri meg.

A bajai kislányként megálmodott álmait már egyébként is többszörösen túlszárnyalta, innen nézve pedig már az is öröm számára, hogy ott lesz a tokiói olimpián.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás