Klopp: a VAR minden hibája benne volt ebben a gólban

A hazaiak a 37. percben Marcus Rashford révén kerültek előnybe, és bár a gól előtt úgy tűnt, az MU ellentámadását egy szabálytalanság előzte meg, a játékvezető a videobíró használatát követően is hajthatatlan maradt.

Nem sokkal később a Liverpool Sadio Manénak köszönhetően egyenlített, de a technika ezúttal is a Vörös Ördögöket segítette, ugyanis kiderült, hogy a szenegáli támadó részben kézzel vette át a labdát. A meccs végül 1-1-re végződött (részletek és tabella ITT).

Jürgen Klopp szerint az első videobírózásnál a rendszer minden gyermekbetegsége előjött.

„Olyan gólt szereztek, ami megmutatja a VAR összes problémáját. Biztos vagyok benne, hogy Mr. Atkinson azért engedte tovább a játékot, mert van VAR. Aztán a VAR azt mondja: »igen, volt kontakt, de te ott lent másképp láttad.« Ez egy általános probléma.”

A meccs utáni sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy ők biztosak voltak benne, hogy felül fogja írni a videobíró Atkinson ítéletét, mert szabálytalanság történt. Ám a VAR után csak azt mondták, nem tiszta a helyzet, úgyhogy lehet szabálytalanság is, meg nem is.

Nyitókép: YouTube/This Is Anfield