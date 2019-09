Férfi vízilabda világliga - Könnyebb csoportban a magyarok

A vlv.hu szakmai honlap hétfői beszámolója szerint a zsúfolt nemzetközi versenynaptár miatt a kvalifikációs folyamatot jelentősen le kellett rövidíteni, ezért nem oda-visszavágós rendszerben játszanak egymással az együttesek, hanem mindössze három játéknapon bonyolítják le a csoportküzdelmeket. A magyarok november 12-én fogadják az oroszokat, február 11-én a franciák vendégei lesznek, december 17-én pedig szabadnaposak.

A négy európai selejtezős csoport győztese a másodikokkal csap majd össze a negyeddöntőben, a B jelű négyesben szereplő magyarok továbbjutásuk esetén az A csoportból, Görögország, Olaszország és Georgia közül kapnak ellenfelet. A március 17-i, egymeccses negyeddöntők győztesei jutnak a június 23. és 28. között sorra kerülő szuperdöntőbe. Ennek a mezőnyéhez további négy válogatott csatlakozik az interkontinentális selejtezőtornáról, melyet az Egyesült Államokban rendeznek április 28. és május 3. között.

"A világliga szuperdöntőjének időpontja most kedvezőbb, a torna nem követi olyan hamar a BL nyolcas döntőt, mint idén, ezért az olimpiai felkészülés programjába is jól beilleszthető lenne a részvételünk, amit természetesen célul is tűzünk ki. Ez kicsit lazább, kényelmesebb, mint amit az elmúlt években átéltünk, amikor nagyon nehéz volt úgy sakkozni, hogy az év legfontosabb versenye előtt még a világliga utolsó fázisában is helytálljunk" - mondta Märcz Tamás a vlv.hu-nak.

Nyitókép: Kovács Tamás