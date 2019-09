Feladta a harcot az ifi Európa-bajnok kajakos szervezete

Két héttel ezelőtt felesége még nézte, ahogy kajakozol Tóth Róbert kajakozik, most pedig arról adott hírt a Blikk, hogy a sportoló elhunyt.

"Olyan volt az egész, mintha beláttad volna, hogy csak úgy tudod megállítani ezt a démont a testedben, ha előbb elpusztítod saját magad. Az utolsó percig emberfeletti küzdelem volt, az utolsó leheletedig bivalyerős maradtál. A harcos. Így hívtak az ápolók, az orvosok, mindenki" - írja a Facebookon Reményi Diána.

Mint arról korábban az InfoRádió is beszámolt, Tóth Róbert gyűjtések után amerikai gyógykezelésre is eljutott, az eredményei pedig biztatók voltak, maga is reménykedett májusban.

Tóth Róbert adenoid cisztikus carcinomával küzdött, ez a rák egy igen ritka és agresszív változata.

