Kosárlabda: a sírból hozták vissza a franciák a vb-bronzmeccset

15 pontos hátrányból (23-38) fordítva nyerték meg a bronzot a franciák a férfi kosárlabda-vb-n-t - tudósít a Kezdő5.hu. A 25 percig pocsékul kosarazó Franciaország De Colo és Batum vezetésével összekapta magát, 67-59-re verte Ausztráliát, így megszerezte a harmadik helyet.

Mills vezetésével jobban kezdett Ausztrália, a találkozó legelejétől kezdve jobban állt az óceániai együttes, pedig a parádéstól nagyon messze volt Boguték játéka is. Az NBA-bajnok center kosarával például saját csapata is csak 16 pontnál járt at első negyed végén.

A 26. percre még 14 pontos ausztrál előnnyel fordultak a felek (28-42), amikor a franciák beindultak, 2 pontra zárkózott Franciaország a harmadik negyed vége felé (42-44)., s 4 pontos előnnyel fordultak a franciák a végjátékra, Albicy harmadik hármasa pedig el is döntötte a találkozót.

Nyitókép: Pixabay