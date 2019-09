Vári Attila: Egy előolimpiával ér fel a januári budapesti vízilabda Eb

Vári Attila tájékoztatása szerint minden egyes nemzetközi, az Európai Úszószövetséggel (LEN) történő egyeztetés a megfelelő mederben halad, minden az előre leadott ütemterv szerint alakult, ami azért fontos, emelte ki a szakember, hiszen a budapesti vízilabda Európa-bajnokság egy nagyon rangos torna lesz, rengeteg nézővel, nagyon nagy érdeklődés mellett, miután

olimpiai kvalifikációs esemény.

A szövetség elnöke szerint az európai vízilabda ereje nagyban meg fogja határozni az olimpia végkimenetelét, és mint fogalmazott: január 12. és 26. között Budapest egy kis előolimpiának fog otthon adni.

A Magyar Vízilabda Szövetség rengeteg szurkolót vár az eseményre, nem csak hazánkból, hanem külföldről is. A jegyértékesítés pedig már megkezdődött. Ezzel kapcsolatban Vári Attila elmondta,

az árakat próbálták úgy meghatározni, hogy a gyerekek, illetve a családok is szép számban tudják látogatni a mérkőzéseket, nem a magas árra törekedtek, emiatt a telt házas összecsapások borítékolhatók is,

az eladások legalábbis ezt támasztják alá. A szakember megjegyezte, egy vízilabda Európa-bajnoki jegy akár méltó ajándék is lehet egy-egy család, vagy gyermek számára is. Miután pedig a körülöttünk található országok nagyon nagy erőt képviselnek a sportban, és a távolság sem nagy, számtalan külföldi szurkolót is vár a magyar szövetség a rendezvényre, ismételte meg Vári Attila.

Vári Attila az InfoRádió kérdésére válaszolva elárulta, a budapesti vízilabda Európa-bajnokság költségvetése nagyságrendileg 2,5 milliárd forintra rúg, egyben köszönetét nyilvánította a magyar kormánynak, amiért lehetővé tette a szövetség számára, hogy egy hazai rendezésű világeseményt meg tudjanak valósítani.

Nyitókép: Fotó: Madar Dávid