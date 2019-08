Nagy László: a nők sikereiből a férfiak is tudnak meríteni

A dél-amerikai kontinenstorna eredményei és a kvalifikációs rendszer miatt már nincs érdemi esély a tokiói olimpiai kvalifikációra - ismerte el Nagy László az InfoRádió Aréna című műsorában.

"Reálisan azt gondolom, hogy

1 százalék.

Ehhez Európa-bajnokságot kéne nyerni. Persze törekszünk arra, hogy ezt az 1 százaléknyi esélyt maximálisan kihasználjuk, a realitás nem azt mutatja, hogy Magyarország Európa-bajnok lesz."

Hozzátette, cél, hogy ebben a helyzetben is előrelépjen a csapat.

"A legfontosabb, hogy a magunk munkáját és a magunk szintjét hozzuk, erre fogunk törekedni. Nem azt mondom, hogy az egész nyarunk, de az idő jelentős része az illetékesekkel azzal telt, hogy jobb felkészülési időszakon legyünk majd túl, ugye ez majd csak ősszel fog bekövetkezni új személyekkel, új játékosokkal. Fiatalokat hozunk fel a felnőttválogatba,

nem titkolt célunk, hogy 2022-ben a szlovákokkal közös rendezésű Európa-bajnokságon egy olyan ütőképes csapatot alakítsunk ki, akikkel már jobb csapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt."

Arra a kérdésre, hogy mennyire tevődött át a fókusz a párizsi olimpiai ciklusra, Nagy László így válaszolt:

"Nagy részben igen, de nem szeretnénk egyetlen világversenyt sem feladni annak érdekében, hogy a párizsi olimpiára koncentráljunk. A játékosállományunkat nézve azt mondom, hogy abszolút jó a társaság összetétele, minden játékosunk alkalmas arra, hogy a következő olimpiai ciklusban részese legyen az olimpiának."

Aktív karrierjét a nyár elején lezáró Nagy László hangsúlyozta, hogy

minden lehetséges szerepben - alelnökként, harmadedzőként, tolmácsként - és eszközzel segíti a válogatott munkáját.

A visszavonult világklasszis az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta, hogy már évek óta készül a sportvezetői szerepre.

"Ez tudatosan alakult ki bennem és a lehetőség is így hozta. Már amikor anno Veszprémbe igazoltam, a vezetők jelezték felém, hogy visszavonulásom után is mindenképpen számítanának az én munkásságomra. A vezetőcsere ellenére is megmaradt ez a lehetőség, úgyhogy ennek végtelenül örülök, hogy ha nem is a pályán, de a pályán kívül részese lehetek ennek a munkának."

Arról is beszélt, hogy milyen eredményekkel lenne elégedett új tisztségeiben.

"Ha Veszprém-szinten közel olyan szezont futunk, mint az elmúltban, akkor sportvezetőként is elmondhatom, hogy sikeresnek volt mondható, ha minimális elmozdulás, előrelépés tapasztalható, akkor elégedettek tudunk lenni.

Ha a magyar válogatottnál bekövetkeznek azok a változások, amelyekben egyébként mindenki partner, akkor ez egy 3-5-8 éves ciklus lesz talán."

Nagy László kitért arra is, hogy edzőként mennyire tudja elképzelni magát.

"Jelen állás szerint nem prioritás, hogy edzősködjek, de nyáron egy 3 hetes, rendkívül intenzív edzőképzésben részesültem külföldön, úgyhogy

úgy vagyok vele, ha kell, legyen edzői papírom."

A sportvezető bízik benne, hogy az alapvető különbségek ellenére a hazai utánpótlásban a nők korosztályos sikereiből a férfiak is tudnak meríteni.

A teljes beszélgetést péntek este 6 órakor az InfoRádió Aréna című műsorában hallgathatja meg.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor