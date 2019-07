Nagy László kiadta a jelszót: stabilitás, erőnlét, önbizalom

Gulyás István a magyar férfi kézilabda-válogatott új szövetségi kapitánya, segítője a spanyol Chema Rodriguez lesz, Nagy László, az MKSZ alelnöke pedig a szakmai stáb tagjaként is segíti a továbbiakban a munkát.

„Megtisztelő volt a megkeresés, és erre nem lehet nemet mondani. Egy edző életében ez nem lehet kérdés, egyszerű igen volt a válaszom” – mondta az InfoRádió kérdésére az új szövetségi kapitány.

Gulyás István első feladata az lesz, hogy bő keretet alakítsanak ki az októberi edzőtáborra, és felvegyék a kapcsolatot azokkal a játékosokkal, akikkel eddig valamiért nem számoltak. Emellett fontos, hogy az erőnléti munkában elinduljon a szemléletváltás – erre új stábtagként a norvég Tord Ellingsen ügyel majd, aki a női válogatottnál is dolgozott, és az FTC női csapatát is segíti.

„Nem lemaradásról van szó, hanem a szemléletről. A játékosok úgy éljenek, úgy étkezzenek, hogy 24 órás kézilabdázókról van szó.”

Ami a keretet illeti, a válogatott gerince megmarad. „A csapat nem alakulhat át nagyon, jó szakemberek irányítottak eddig is, jó szemük van, nem válogattak be olyat, aki alkalmatlan lenne” – emelte ki Gulyás István.

Az 51 éves tréner másodedzőjéről, a nyáron visszavonuló Chema Rodriguezről azt mondta, hogy kiváló stratéga.

„Olyan tettvágy buzog benne, amit ki tudunk használni, és komoly pillér lesz a stratégiánkban.”

Eb-től Eb-ig

A szövetségi kapitány és a stáb szerződése a 2022-es magyar-szlovák Eb-ig szól. Az első komoly feladat a jövő januári kontinenstornán vár Gulyásékra, ahol a csoportban az orosz, a dán és az izlandi együttes lesz az ellenfél.

„A 2022-es Eb a fő cél, de egy edzőt, egy stábot mindig az eredmények minősítenek és persze nem engedhetjük el a következő Eb-t sem. Reálisan helyén kell kezelni a dolgokat. Megpróbálunk egy ütőképes válogatottat kialakítani, amely a kívánt cél eléri, minél jobban szerepel és minél jobb helyről várja a vb-sorsolást.

Az olimpiát sem engedjük el, megteszünk mindent, hogy életben tartsuk az esélyeket,

de irreális lenne kötelezőnek tekinteni a kvalifikációt” – fejtette ki Gulyás István.

Több jelölt volt

Az új szövetségi kapitányt és stábját Nagy László választotta ki és terjesztette a szövetség elnöksége elé. A nyáron visszavonuló klasszis április óta az MKSZ szakmai alelnöke, ez volt tehát az első komoly feladata.

Nagy László arról számolt be az InfoRádiónak, hogy a válogatottat eddig irányító Csoknyai István és Vladan Matics is pozitívan fogadta a váltást. A kapitányi posztra több jelölt is volt, magyar és külföldi egyaránt. Törekedtek arra, hogy magyar legyen a kapitány, aki életvitelszerűen itt él, tudja követni a magyarok pályafutását, és az utánpótlást is ismeri.

„Szakmailag és emberileg is megfelelő választás Gulyás István.”

A felvázolt koncepciónak három alapja van: stabilitás, erőnlét, önbizalom.

„Stabilitást kell kialakítani, hogy ne legyenek nagy ingadozások a mérkőzéseken belül, vagy egymás utáni találkozókon, ne az legyen, hogy egyszer a támadás működik, utána a védekezés. Ehhez erőnlét szükséges, ezért adtunk szabadkezet a norvég edzőnek. Emellett a játékosok önbizalmát kell erősíteni. Utóbbi kapcsán érdekes, hogy külföldről sokkal jobb a vélekedés, mint amit saját magunkról képzelünk” – fejtette ki Nagy László.

Arról, hogy ennek mikorra lehet kézzelfogható eredménye, azt mondta: csodát nem lehet tenni, hiszen a világversenyek előtt két és fél hét áll rendelkezésre, de törekszünk rá, hogy sikerüljön megvalósítani.

Közös a cél

Nagy László kiemelte: ott lesz a válogatott mellett – és nem azért, hogy szakmai alelnökként felügyelje a munkát.

„Segíteni szeretnék, hiszen a cél közös: az, hogy minél sikeresebb szerepeljünk. Az edzéseken ott leszek, ha kell, beszállok, vagy kívülről segítek.”

Nagy László öt évig volt csapattársa Chema Rodrigueznek Veszprémben. A játékosként világbajnok és BL-győztes spanyol irányítónak ez lesz az első edzői feladata. Adódik a kérdés, egykori csapattársa mit vár tőle.

„Úgy lát a pályán, úgy ismer fel helyzeteket, mint kevesek.

Szeretnénk ebből profitálni, és ha ezt át tudja ragasztani a magyar játékosokra, az már egy-egy góllal javíthatja a teljesítményt.”

Nyitókép: MKSZ