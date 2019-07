Nőt igazol a Veszprém kézicsapata

Az eddigi erőnléti edző, Sergio Sánchez López hazatért Spanyolországba, helyére érkezett a szerb Marijana Lojanic. Dolgozott korábban a teniszező Ana Ivanoviccsal, majd futballistákkal, a szerb női kézilabda-válogatottal és a BL-győztes Vardar Szkopjéval.

"Meg akarom nyerni a Bajnokok Ligáját, természetesen, és minden mást is amiben elindulunk. A SEHA Ligát, és a hazai sorozatokat is. Mindig a csúcsra törekszem. A terveim nagyratörőek, szóval a legjobbat várom el a csapattól és a stábtól is" - mondta a Veszprém honlapjának.